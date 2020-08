Pour Jonathan David, être la recrue la plus chère du LOSC est "un honneur" mais ne met "pas de pression"

LIVE : La présentation officielle de Jonathan David https://t.co/vT4hItQbij — LOSC (@losclive) August 13, 2020

"Performer sur le terrain"

Le Canadien Jonathan David a été officiellement présenté ce jeudi 13 août par le LOSC, qui a déboursé 25 millions d'euros pour le faire venir à Lille depuis la Gantoise, en Belgique."La compétition a été dure" pour faire venir Jonathan, a souligné le directeur général du club Marc Ingla, mais "on a réussi à l'avoir".Le principal intéressé, âgé de 20 ans, a inscrit 14 buts et offert 5 passes décisives en Jupiler League la saison dernière. Francophone, il a expliqué être "très heureux d'être ici", où il "commence à [s]'adapter au groupe, au staff et à tout le monde".Le coût élevé de son transfert, un record pour les Dogues comme pour le championnat belge, va-t-il être synonyme de pression ? Non, répond l'attaquant. "C'est un honneur pour moi", mais "il n'y a pas de pression ni rien", ajoute Jonathan David. "C'est comme ça, le football. Après c'est à moi de performer sur le terrain, c'est aussi simple que ça".Sur les raisons qui l'ont poussé à choisir le LOSC, alors que la concurrence était rude, David a estimé que le club nordiste était "un très bon club en Ligue 1", et il a "beaucoup aimé (...) le projet sportif que m'ont vendu Luis [Campos] et la direction du club. Ça m'a encouragé à venir ici." Et de préciser : "Ce qui m'a convaincu, c'est que je voulais aller quelque part où je pouvais continuer à jouer, à devenir meilleur."Le succès de Victor Osimhen, "un joueur exceptionnel" également venu de Belgique (Charleroi) pour exceller au LOSC, a également joué un petit rôle.