Jonathan Ikoné, enfin décisif au LOSC, a saisi sa chance

Décisif lors des cinq derniers matches (2 buts, 3 passes décisives), le milieu offensif semble avoir retrouvé le niveau qui l'a emmené jusqu'en équipe de France, lui qui avait rétrogradé dans la hiérarchie.

Excellent en meneur de jeu du 4-2-3-1 lillois il y a deux saisons, système dans lequel il combinait parfaitement avec les ailiers Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, Ikoné a souffert du départ du premier.

Moins influent, pas assez efficace, il n'a débuté que trois des six rencontres de Ligue des champions du club l'année dernière. Et le passage au 4-4-2 en cours de saison, système sans meneur de jeu, l'a cantonné sur le côté droit.

Il a plus de temps de jeu, il n'est pas trimballé d'un poste à l'autre, il a plus de repères. Christophe Galtier

Même s'il a souvent joué ailier depuis ses débuts pros, ce poste ne lui a pas permis de retrouver toutes ses sensations. Après un exercice bouclé avec 3 buts et 6 passes en Ligue 1, il a même vu le Brésilien Luiz Araujo lui passer devant dans l'esprit de l'entraîneur Christophe Galtier.

Sauf que le Brésilien s'est blessé. Et que la concurrence actuelle (Timothy Weah, Isaac Lihadji) semble encore tendre pour le menacer, d'autant que Yusuf Yazici évolue désormais dans le duo de devant.

Paradoxe

Une occasion en or pour Ikoné ? Un drôle de paradoxe subsiste: longtemps influent et peu décisif, il pèse aujourd'hui davantage dans les chiffres que dans le jeu.

"À son arrivée, Jonathan brillait par sa capacité à jouer entre les lignes mais sans avoir des statistiques très importantes. Il doit être plus exigeant envers lui-même pour être plus juste sur la passe ou sur le geste final et il a intégré ça. Il y a cette progression-là, et il y a un peu de difficulté dans le jeu", a synthétisé son coach.

C'est un joueur qui a besoin d'être au cœur du jeu parce que c'est un accélérateur. Christophe Galtier

Depuis un mois, le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) a saisi sa chance et envoyé un message fort à Christophe Galtier en se montrant déterminant.

"Il a plus de temps de jeu, il n'est pas trimballé d'un poste à l'autre, il a plus de repères", a souligné le technicien lillois.

"Un accélérateur"

À 22 ans, le joueur formé au PSG est loin d'être un produit fini et ses qualités dessinent le profil d'un futur très bon joueur. Très courtisé à la fin de sa première saison lilloise mais retenu par le club, il a perdu de sa valeur marchande mais reste dans le viseur de clubs étrangers habitués à jouer l'Europe.

Jusqu'à la fin du mercato, le Losc pensait d'ailleurs se séparer de lui ou d'Araujo pour alléger un effectif très fourni sur les postes offensifs. Finalement resté, il fait aujourd'hui du bien sur le plan sportif et son club occupe une place de leader qui en fait un vrai candidat au titre.

"Il est mieux physiquement que ce qu'il a été. Il lui a peu-être fallu du temps pour digérer un départ qu'il espérait et une concurrence plus importante avec les bonnes performances de Luiz", a expliqué Galtier.

La question de l'utilisation de Jonathan Ikoné risque pourtant d'être un fil rouge de la saison. "C'est un joueur qui a besoin d'être au cœur du jeu parce que c'est un accélérateur", a prévenu Galtier.