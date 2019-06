Jouer au football féminin en milieu rural, un défi de taille pour les joueuses

“C’était compliqué. Au début, on a pris 24-0 sur le premier match, après on prenait des 10-0, des 12-02. (...) Il fallait remobiliser les filles.”

Fressenneville, 2200 habitants et un club de football dont la section féminine a été ouverte il y a quinze ans. Un exploit au coeur d’une zone désertique pour la discipline. Alors quand le club de football dans lequel joue sa fille voit son président partir, Eric Lenne retrousse ses manches :Ce petit club, enclavé entre la côte et Abbeville, a pris de plus en plus d’assurance à mesure que les filles ont gagné en jeu et en pugnacité.Pourtant, mobiliser les femmes dans les clubs de localités peut s’avérer complexe. Selon le Baromètre annuel Sport Santé 2016 de la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV), les femmes ayant une activité physique régulière, soit 63% d’entre elles, déclarent pratiquer trois heures de sport par semaine contre 3 heures et 54 minutes pour les hommes. Une différence qui s’explique notamment par un manque de temps , mais aussi par des contraintes de taille.Sur les 60 licences que compte l’AS Nibas Fressenneville, une poignée seulement loge en ville : toutes les joueuses ou presque avalent l’asphalte pour venir à l'entraînement. Tessa Mini et sa mère jouent à Fressenneville et habitent à une quinzaine de kilomètres du club.“En plus des allers-retours au stade, il y a aussi la route pour aller aux matchs”, explique Tessa, qui fait ses études à Rouen. L’équation est simple : il y a peu de clubs féminins dans la région, les équipes se trouvent alors plus éloignées les unes des autres que celles des garçons. Mécaniquement, si une division régionale pour des garçons peut se réduire à un département, chez les filles, la division régionale peut aller jusqu’à des équipes de la banlieue de Lille.Parfois, “on a plus de route que de match”, confie Tessa qui ajoute :Une pratique sportive que le club a su développer, en formant des éducateurs notamment. “On essaye d’avoir une structure correcte pour pouvoir jouer à un niveau intéressant”, raconte Grégory Plévert, l'entraîneur.Si les garçons vont à l’école ensemble, avec des joueuses aux quatre coins du département, des efforts sont nécessaire pour assurer la cohésion du groupe. Former un noyau dur ne va pas de soi. “C’est important de prendre les filles assez tôt pour avoir ensuite une équipe senior assez étoffée. Elles peuvent être la relève”, assure Grégory Plévert, l'entraîneur de l’équipe senior de Fressenneville.Auparavant connu pour son équipe masculine qui n’existe plus depuis septembre, le club de football de Marly-Gomont, village de 457 âmes dans l’Aisne, est désormais exclusivement féminin. De 17 à 49 ans, la plupart des joueuses n’avaient jamais touché un ballon, entendu parler d’une conduite de balle ou d’aller au contact. L’équipe évolue dans la plus petite et seule division de l’Aisne : le foot à 8. Au-dessus, c’est du régional à 11.“Créer c’est difficile et durer c’est encore plus difficile. Après, il y a toute l’organisation qui va derrière avec toutes les contraintes. Avec l’équipe qu’on a, sur les 20 filles il y en a 18 qui travaillent et on a deux étudiantes. Vous avez la difficulté de trouver des équipementiers, on a la chance d’avoir la coiffeuse du village qui nous a offert un jeu de maillots. Tout est lié, la difficulté est partout.”Les difficultés auxquelles fait face Alain Braghieri, président de l’AS Marly-Gomont, font écho à celles de Fressenneville. Et pourtant la passion du foot semble avoir déjà gagné le cœur de bien de ces dames.Reportages d'Emilie Montcho, Aurélien Barège, Maxime Milluy, Nicolas Duchet, Delphine Dubourg, Simon Boré et Pierre-Olivier Pappini.