Les joueurs de l'Amiens SC, stars des médias sportifs nationaux

A 6 matches de la fin du championnat, les médias sportifs nationaux découvrent les joueurs de l'Amiens SC. Alors que l'équipe picarde pointe à la 13ème place du classement et peut espérer entamer une deuxième saison en Ligue 1 l'année prochaine, les visages emblématiques du collectif amiénois s'affichent de plus en plus chez nos confrères parisiens. Pour preuve, ce dimanche : pas moins de 3 joueurs de l'ASC étaient invités dans les émissions phares du paysage audiovisuel sportif.C'est le gardien de l'Amiens SC qui a ouvert le bal avec Téléfoot, la mythique émission sur TF1. Régis Gurtner s'est ensuite prêté au jeu du Oui/Non dans L'after du programme :





Plus tard dans la journée, c'est le milieu de terrain qui faisait la tournée des médias sportifs nationaux : France Inter puis Bein Sports



Quelques minutes après l'entrée sur le plateau de son coéquipier, Gaël Kakuta, l'attaquant vedette de l'équipe picarde, s'installait devant les caméras du Canal Foot Club:



Petite satisfaction quand on se souvient qu'au moment de la montée de l'ASC en Ligue 1, nombres de commentateurs nationaux avaient douté de la légitimité des Picards dans le championnat. Des doutes qui avaient resurgi lorsqu'une tribune du stade de la Licorne s'était effondrée lors du match ASC/Lille.