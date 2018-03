Jour de grève : 700 manifestants à Valenciennes, 1 000 à Boulogne

Grève SNCF : conséquences en gare de Lille Flandres

La journée de mobilisation de ce jeudi a débuté par leEn conséquence, peu de trains circulent :et 3 TGV sur 10. En gare de Lille Flandres ce matin, les voyageurs étaient peu nombreux. La plupart avait semble-t-il pris les devants ou reporté son voyage.Le grand rassemblement régional est prévu en tout début d'après-midi à. Mais dès ce matin, une manifestation a eu lieu à. Un cortège d'environ 700 personnes et un message commun.Au même moment, dans les rues du centre-ville de, l'appel a été mieux suivi, on a compté jusqu'a 1 000 manifestants. On retrouvait en tête du défilé le syndicat CGT. Les avocats mécontents de la réforme de la justice se sont joints au mouvement.Côté établissements scolaires, on a relevédans la métropole lilloise, à Sciences Po, à la faculté de Lille 3 ou encore au lycée Montebello. Certains élèves ont empêché l'accès aux cours.