"Journée morte" des avocats dans les Hauts-de-France, qui manifestent avec humour

Les avocats ont transporté un cercueil symbolique. / © Lila Haffaf

Les avocats avaient préparé des tracts plein d'humour. / © Lila Haffaf



"Sacrifier tout ce qui peut l'être"

Réforme de la, de la procédure civile,, réforme des peines et de l'organisation territoriale : le projet de loi de programmation de la justice, qui devrait être examiné en Conseil des ministres le 18 avril, pourraitCe projetau terme d'une longue maladie", dénoncent dans un communiqué(USM), le(SM), le(SAF) ainsi que laet services judiciaires et d'autres syndicats.La plupart desdevaient avoir lieu en milieu de journée vendredi. A, plusieurs dizaines d'avocats ontpour protester contre la réforme. "", explique Maître Martine Trussand, Bâtonnière au barreau de Valenciennes. "Ce n'est pas sérieux.On ne veut pas d'une justice sans juge et sans avocat."Les organisations mobilisées ont dressécontre cette réforme: "et de la fonction spécialisée de juge d'instance, organisation judiciaire, déshumanisation de la justice, privatisation du contentieux civil".Ils dénoncent aussi une "(un) recul du contrôle de la justice sur les atteintes aux libertés publiques, (une) suppression larvée du juge d'instruction et du juge de l'application des peines, (une) réduction de la collégialité"."Le projet du gouvernement a le mérite de la cohérence :, au détriment de la qualité, pour que les jugements - ou leurs ersatz - sortent le plus vite possible, à moindre coût et", critiquent-ils.Les avocats étaient, à l'appel notamment du Conseil national des barreaux. La mobilisation avait été importante et de nombreuses audiences perturbées. Uneavec un rassemblement national à Paris, est déjà annoncée pour le