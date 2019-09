Journées du patrimoine 2019, nos “pépites” en Picardie

Deux nouveautés dans l’Aisne

Une première et une ouverture exceptionnelle dans l’Oise

Deux ouvertures exceptionnelles dans la Somme :

Autre nouveauté avec la participation du monde agricole et forestier à cet évènement

Pour la 1re fois, la sous-préfecture de Saint-Quentin vous ouvrira ses portes. Samedi 21 septembre, de 10h à 13h, vous pourrez, lors de visites libres, découvrir la cour d’honneur, les salons et jardins ainsi que le bureau de la sous-préfète. Attention, chaque visiteur devra présenter une pièce d’identité à l’entrée.À Villeneuve-sur-Fère, la maison de Paul et Camille Claudel, ouverte en 2018, vous proposera un week-end japonais. Les deux artistes ont été influencés par ce pays, et particulièrement Paul qui a été ambassadeur de France au Japon de 1921 à 1927.Visites guidées et ateliers créatifs. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h. Pour toutes les précisions, c'est par ici . La maison Claudel a été inaugurée en juin 2018.À Auteuil, la commune et des artistes s’associent pour la 1re édition du festival La chambre verte : expositions, lectures, ateliers, projections... Mêlant les créations artistiques et les inventions des habitant(e)s autour des cinq sens. Ce festival est né d’une volonté commune de créer un événement artistique, in situ, participatif, en plein air dans un village de 925 habitants. Uniquement le samedi, de 10 à 22h. Le festival en détails Du côté d’Eméville, sur le site de la carrière du Puits à Daubin, découvrez le treuil à manège. Pour remonter un bloc de pierre il fallait 132 rotations du manège, soit 396 passages pour les trois chevaux de taille moyenne (600 kg à 800 kg).Samedi 21 et dimanche 22 septembre : de 10h à 18h, accueil et visite en surface. À 11h, 13h et 15h : visites guidées souterraines (prévoir vêtements chauds, bonnes chaussures et lampe de poche).Dimanche 22 septembre, à 14h : visite guidée à la lueur des lampes à carbure pour revivre au plus près le travail des carriers de l'époque. Réservation au : 06 66 93 60 60. Sur cette même commune, se trouve aussi la carrière Sarrazin, ouverte à la visite. Les détails En 2009, nous étions descendus dans les entrailles de la carrière Sarrazin avec les bénévoles de l'association Carrières patrimoine.À Frucourt, le moulin à vent construit sur les hauteurs du village en 1641 vous ouvrira ses portes. Presque totalement en ruines, le moulin a été entiè­rement restauré par l’Asso­ciation du Moulin Fortifié de Frucourt. En juin 2004, le toit et les ailes ont été posés puis en juin 2007, les planchers et le mécanisme de meunerie furent terminés.Visites guidées samedi de 10h à 12h, et de 15h à 18h. Dimanche de 15h à 18h.Depuis 2004, le moulin de Frucourt a retrouvé son toit et ses ailes.À Amiens, vous pourrez découvrir la piscine Léon Pile. Cet ensemble d'installations à vocation sportive réservées aux familles des cités cheminotes d'Amiens et de Longueau ont été dessinées par Pierre Dufau, l'architecte de la reconstruction d'Amiens. La construction s’est achevée en 1948, et la structure a fermé dans les années 1980.Visite libre des extérieurs, samedi et dimanche, de 13h30 à 17h. Exposition Sauvons la piscine. La piscine Léon Pille est officiellement fermée depuis 2010.À Laon, le 22 septembre, pour la première fois, la Maison de l'agriculture ouvrira ses portes au grand public (de 14h à 17h). Le département de l’Aisne est le seul département de France à posséder une cartographie à grande échelle de l’ensemble de ses sols agricoles et forestiers. Durant 20 ans (1958-1978), une équipe de 20 personnes a réalisé des prélèvements de sols sur l’ensemble du département : 1 million de prélèvements ont été réalisés.Le 22, à la Neuville en Hez (Oise), de 10h à 12h, partez à la découverte du métier de forestier (sylviculture, exploitation forestière, gestion de la chasse) et la prise en compte du classement en zone Natura 2000. Rendez-vous à la maison forestière du Magasin à La Neuville en Hez.Le 21, à l’abbaye de St Riquier (Somme), suivez le jardinier à la découverte du parc et de ses essences. Sur environ 3 hectares sont plantés 300 arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pêchés, pruniers mais aussi châtaigniers, noyers et noisetiers, ainsi qu’une centaine d’arbres d’ornement. Trois visites proposées, à 10h30, 14h et 16h. Limitée à 30 personnes.Pour trouver toutes les autres sorties JEP en version agriculture et forêts