On les connaissait dans des, diffusés sur la RTBF et France 3 entre 1985 et 2012. Les fondateurs et réalisateurs de l'émission culte "" font leur grand come-back avec un tout premier long-métrage, intituléLe ton si particulier est resté. Et c'est l'occasion de retrouver le personnage, déjà aperçue dans deux épisodes de la série documentaire."Personnage", car c'est le mot qu'on utilise dans leMais Anne Gruwez n'aPendant une heure et demi, on suit son quotidien on ne peut plus réel de juge d'instruction à. Avec pour fil rouge un "" digne des meilleures fictions, justement :retrouvées mortes dans les années 80 ?A côté de cela, le documentaire s'invite dans le: des délits (agressions, vols...) mais aussi des crimes, qui laissent le spectateur bouche-bée. On pense à cette scène incroyabledans un accès de folie mystique - c'est du moins la version qu'elle présente.Ici,Les caméras suivent Anne Gruwez partout, de son jardin aux scènes de crime, en passant par des balades en 2CV qui donnent immédiatement envie de s'installer dans la capitale belge. Une omniprésence incroyable, qui a nécessité de. "C'estCe sont des lieux où bizarrement,", explique Yves Hinant, réalisateur historique de Strip Tease, à nos confrères de Slate Mais surtout, le film est une véritable ode à Anne Gruwez. Du début jusqu'à la fin, on l'aperçoit discuter avec les suspects avec une folle franchise, s'intéressant à tout, décelant l'humanité de n'importe quel délinquant. Une répartie vive, empathique parfois, sévère lorsqu'il le faut. Bref,qui n'empêche pas deLe film est sorti en salles enmercredi. Il sera diffusé enà partir du 21 février.