Jupiler, monument de la bière belge, change de nom !

Bientôt la fin de la Jupiler? Le sigle de la marque retiré d’un des bâtiments de la brasserie de Jupille! https://t.co/2S0SbbKhOQ — Sudpresse (@sudpresseonline) 20 février 2018

Opération marketing

Vijf maanden geen Jupiler: is dat wel een slimme zet van AB Inbev? https://t.co/hM2OLI4dYN #nieuwsblad pic.twitter.com/TU5Y5DK5CE — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) 20 février 2018

C'est un véritable séisme qui secoue le monde la bière belge. Une institution, la, disparaît de la circulation dès aujourd'hui mardi 20 février. La rumeur courait déjà depuis plusieurs heure à travers le royaume, après que la célèbre enseigne a disparu de son usine.Mais après avoir tremblé, les Belges ont été rassurés en fin de matinée. La marque Jupiler disparaît effectivement, mais durant quelques mois seulement. Le brasseur international Ab InBev a lancé ce mardi une grande campagne de communication "" ("Nous sommes la Belgique", ndlr).remplace donc Jupiler jusqu'à la fin de prochaine coupe du monde de football cet été, en soutien aux, l'équipe nationale. "Nous sommes partenaires de la fédération belge de football depuis 31 ans et désormais également de la FIFA. Nous avons aussi toujours mené des campagnes impactantes lors des grandes compétitions de l’équipe nationale. Notre but est d’unifier le pays derrière nos couleurs et nous avons réfléchi à une campagne qui pouvait aller encore plus loin que ce que nous avons l’habitude de faire", a expliqué un dirigeant du groupe Ab InBev, cité par La Libre Belgique . Une conférence de presse se tenait en fin de matinée à Bruxelles pour annoncer l'opération.