La justice belge interdit pour de bon Uber à Bruxelles

La compagnie américaine Uber est une fois de plus. Le jugement du tribunal de commerce de la capitale belge, rendu fin décembre, est la dernière étape d'unLa justice belge s'était pourtant d éjà prononcée sur ce sujet en mai 2015 , en reconnaissantun. Soit le principe même d'Uberpop, qui avait de ce fait été déclaré illégal.Pourtant, selon le patron des Taxis Verts Michel Pêtre, interrogé par RTL.be , ", et donc il a fallu demander à la juge de bien préciser que pour faire du taxi, il faut travailler avec des voitures qui ont une licence de taxi"Le jugement duconsidère donc commeles courses confiées à "des chauffeurs qui ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995, quelle que soit la désignation du service concerné par Uber." Pour transporter des passagers en toute légalité, il faut donc avoir une licence bruxelloise de taxi et le luminaire qui va avec, sur le capot, précise l'agence Belga.