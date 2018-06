Kamini présente son nouveau clip tourné en Thiérache, “Eul'Vraie France”

Kamini - Eul'Vraie France

La vie rurale, pas toujours rose

De nombreux projets

12 ans aprèsle rappeurrevient aux fondamentaux... Pour son nouveau clip intitulé "", il est retourné sur ses terres, en. "Comme j'ai un planning assez chargé je voulais tourner assez vite", explique l'artiste. "Alors j'ai appelé un ami qui habiteet je lui ai demandé de trouverqui heureusement sont encore présents dans le village."Sur la route, il croise aussiet les invite à participer au clip. "Ce que je voulais, c'était vraimentet voir si ça avait changé depuis "Marly-Gomont"", précise Kamini. En dehors de Wignehies, des images ont d'ailleurs été tournéesainsi que dans les communes voisines.Alors c'est quoi "Eul'Vraie France" ? "C'estje ne saurais plus dire exactement quand, mais dans la bouche de personnes âgées par exemple", explique Kamini. "", scande l'artiste dans son nouveau titre. "Voilà, Paris, c'est deux millions d'habitants et "Eul'Vraie France", bah", sourit l'artiste.Désertification médicale, fermeture des petits commerces et des écoles... Le portrait n'est. Mais il correspond à une certaine réalité. "Ce constat n'est pas nouveau, ce sontcent fois dans les médias", précise Kamini. "Mais les gens que j'ai rencontré étaientqu'on parle d'eux."Alors "Eul'Vraie France", "Marly-Gomont", c'est la même chose ? Pas tout à fait. "C'est le même thème, mais je n'ai", plaisante Kamini. "C'est unet c'est vrai que j'espèrequi était peut-être trop jeune quand Marly-Gomont est sorti et qui ne connaissent pas le rap rural".Ce nouveau titre est le premier d'un nouvel album, qui s'intitulera "". "J'ai voulu le faire de manière indépendante, donc on a lancé une campagne deet ça a suivi", sourit Kamini.L'artiste continue par ailleurs à présenter l'émission diffusée sur France 3 " Les gens des Hauts ". "J'ai aussi été pas mal occupé avec la sortiej'ai même été le présenter en Allemagne ! Je vais sans doute sortir, dans deux ans a priori. Et puis j'ai 2/3 dates deprévues cet été... Je suis sur tous les fronts,", conclut-il en riant.