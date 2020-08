Kent : un siècle avant Beyrouth, 108 personnes mouraient dans une explosion due au nitrate d'ammonium

La première explosion meurtrière

Alors que le bilan de l'explosion survenue sur le port de Beyrouth s'alourdit, avec plus de 150 morts et encore de nombreux disparus, on sait désormais qu'elle a pour origine la combustion d'un stock de nitrate d'ammonium.C'est ce même produit, utilisé comme fertilisant en agriculture ou employé comme explosif, qui est à l'origine de la catastrophe d'AZF à Toulouse, le 21 septembre 2001 (31 morts). Mais c'est un siècle plus tôt, en 1916, que l'on découvre la dangerosité de ce produit.En janvier 1916 déjà, une explosion à Gibbstown, aux États-Unis, avait tué un homme et blessé douze autres. Mais c'est le 2 avril 1916 qui restera dans les esprits avec la mort de 108 hommes dans l'explosion d'une usine de Uplees, un hameau de Faversham dans le Kent.Les flammes d'un incendie – d'origine inconnue – avaient alors atteint un entrepôt où se trouvaient 25 tonnes de TNT et 700 tonnes de nitrate d'ammonium. L'explosion, selon le site KentOnline (article en anglais), avait alors été ressentie jusque dans le Nord Pas-de-Calais alors que l'usine se trouve au niveau de l'estuaire de la Tamise. Elle a également laissé un cratère de 45 mètres de large.À l'époque, le drame a fait assez peu parler de lui : la Grande Guerre fait rage et la censure militaire est active, d'autant plus qu'il s'agissait d'une usine de munitions. Un communiqué est publié par le gouvernement trois jours après l'explosion, t, à titre d'exemple, l'East Kent Gazette n'en fait mention que le 29 avril, soit près d'un mois plus tard !Il s'agit de la première catastrophe ayant pour origine le nitrate d'ammonium, mais d'autres se sont produites bien avant Beyrouth : en 1921, 561 personnes sont mortes à Oppau (Allemagne), en 1947, 581 victimes ont été dénombrées dans une explosion similaire à Texas City (États-Unis) et, plus récemment, 173 personnes ont perdu la vie au port de Tianjin (Chine), en août 2015.