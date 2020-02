Knokke : 100 chiens policiers font une haie d'honneur pour rendre hommage à deux chiens morts dans un accident

In het politiecentrum in #KnokkeHeist ligt vanaf 14.00 uur een rouwregister voor de overleden #Drago en #Blue. Je kan ook je rouwbetuiging overmaken via https://t.co/zhp1tzuoRP. We bundelen alle reacties en geven nadien het rouwboek aan ons hondenteam. 🖤 pic.twitter.com/UEChiz5hQN — PZDamme/Knokke-Heist (@LokPol5446) February 3, 2020

Un hommage très solennel. À Knokke-Heist, sur la côte belge (près de Bruges), la police a rendu hommage à Drago et Blue, deux chiens policiers des forces de police locales décédés la semaine dernière après un accident de la circulation , suite à une intervention près d'un hôtel. Deux policiers et trois occupants d'un autre véhicule ont été légèrement blessés.Cent chiens policiers, issus de différents services des forces de l'ordre belge, ont été réunis pour former une haie d’honneur. Des policiers ont défilé au centre, avec dans leurs mains, des runes funéraires contenant les cendres de Drago et Blue."Nous sommes soulagés que nos collègues Bjorn et Bart aient survécu, a déclaré le chef de la police locale Steve Desmet ( propos rapportés par Le Soir ). Mais d’autre part, nous regrettons que les deux chiens soient morts. Il ne s’agissait pas seulement de deux animaux mais de deux véritables collègues. »Ces derniers jours, la police de Knokke a reçu de nombreux messages de soutien d'habitants et de policiers. Un registre de deuil a même été créé pour les chiens.