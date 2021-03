Covid-19- La Picardie en surveillance renforcée : les magasins de plus de 10 000 m² fermés dans l'Oise et la Somme

Suite à l'intervention du Premier Ministre, jeudi 4 mars, l'Aisne est placée en surveillance renforcée en plus de l'Oise et la Somme. De nouvelles mesures ont été annoncées notamment la fermeture des magasins de plus de 10 000 m². Voici la liste des galeries marchandes concernées.

Les trois départements picards sont désormais placés en surveillance renforcée. C'était déjà le cas de l'Oise et la Somme depuis une semaine, mais avec un taux d'incidence inquiétant, l'Aisne vient s'ajouter à la liste des départements concernés. Pas de confinement, comme c'est le cas dans le Pas-de-Calais, mais une série de mesures visant à freiner la propagation de la Covid-19.



Parmi ces nouvelles mesures, la fermeture des magasins de plus de 10 000 m². Voici la carte des galeries marchandes fermées à compter de samedi 6 mars :

Dans l'Oise :

Beauvais : Jeu de Paume; hypermarché Auchan; hypermarché Carrefour;

Chambly : centre commercial Leclerc Les Hauts Vents;

Méru : Auchan- centre commercial Les marquises;

Nogent-sur-Oise : hypermarché Auchan;

Noyon : hypermarché Auchan;

Plessis-Belleville : centre commercial Leclerc;

Pont Sainte-Maxence : centre commercial Leclerc;

Saint-Maximin : Cora;

Thiverny : hypermarché Leclerc;

Trie-Château : supermarché Leclerc;

Venette : hypermarché Carrefour.

Dans la Somme :

Abbeville : Hyper U; Intermarché;

Amiens : Carrefour;

Dury : Auchan;

Glisy : Auchan;

Mers-les-Bains : Auchan.

Les contrôles seront également renforcés durant le week-end afin de faire respecter les jauges dans les commerces. Ceux qui font plus de 400 m² devront respecter la jauge de 10 m² par personne.

Port du masque généralisé, dépistage renforcé

Dans la Somme, comme préconisé par les élus et la préfète avant le conseil de défense sanitaire qui s'est tenu mercredi, le port du masque a été généralisé à l'ensemble du département. La préfète de l'Oise avait également pris cette mesure par arrêté préfectoral le 26 février dernier.

Les campagnes de tests sont également intensifiées dans les secteurs où le taux d'incidence est particulièrement élevé.

Trois campagnes de dépistages sont ainsi organisées samedi 6 mars :

À Amiens, rue des 3 cailloux de 14h à 17h.

À Corbie, place de la république de 13h à 17h30.

À Doullens, sur le parvis de la mairie, de 13h à 17h30.

Des campagnes de tests salivaires seront également déployées au sein des établissements scolaires dès la rentrée scolaire de lundi 8 mars.

Concernant la vaccination, le département de la Somme a obtenu une allocation exceptionnelle de 3 510 doses supplémentaires Pfizer qui sont livrées vendredi 5 mars. "Elles permettront, dès ce week-end, d’intensifier la vaccination des personnes de plus de 75 ans", indique la préfecture. Dans l'Oise, 7 000 doses de vaccins Pfizer (première injection) et 10 800 doses de Moderna (première et deuxièmes injection).

Un certain nombre de mesures seront prises également dans l'Aisne après concertation avec les élus, notamment sur le port du masque, sur les jauges dans les grandes surface et les marchés et des décalages pour les rentrées scolaires a indiqué le préfet. La liste des magasins de plus de 10.000 m² concernés par l'obligation de fermeture n'a pas encore été dévoilée par les services de la préfecture de l'Aisne.