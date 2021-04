L'Etoile Cycliste Abbevilloise en deuil après la mort de Baptiste Paillard dans un accident

Mardi 27 avril, Baptiste Paillard, un jeune cycliste de 20 formé à l'Etoile Cycliste Abbevilloise est décédé dans un accident de la route lors d'un entrainement. Le club et ses proches sont sous le choc.

"C'était quelqu'un qui était toujours présent, toujours souriant". Quand il a appris la nouvelle, Bastien Pichon, étudiant en STAPS à Amiens et coureur cycliste à l'ESEG Douai, n'en revenait pas.

Son ami d'enfance Baptiste Paillard est mort, mardi 27 avril, après un accident. Alors qu'il s'entrainait sur les routes de la Somme, à Yzeux, il percute un tracteur. L'accident lui est fatal. Il venait d'avoir 20 ans.

"Un enfant d'Abbeville"

À 11 ans, Baptiste Paillard commençait le cyclisme en compétition à l'Etoile Cycliste Abbevilloise. "C'était un enfant d'Abbeville et du club", confie son ami Bastien, la voix encore teintée d'émotion. "Il était très doué. Ce qui m'impressionnait chez lui, c'est qu'il allait toujours au-delà de la douleur. Il arrivait toujours à performer".

Un niveau qui le pousse à s'exiler à quelques kilomètres de sa terre natale, dans le Nord-Pas-de-Calais à Douai. Une nécessité pour progresser et se rapprocher d'une carrière de cycliste professionnel "L'année dernière il remporte deux courses en 2ème catégorie et là il venait juste d'atteindre la première catégorie... [dernière catégorie avant de passer professionnel, NDLR]", regrette Bastien.

Baptiste avait voué sa vie au cyclisme. Il était en alternance dans une boutique de vente de vélo depuis deux ans.

"Ce genre d'accident ça arrive trop souvent, s'indigne Bastien. On en voit de plus en plus. Mais quand ça touche nos proches, ça fait mal..."