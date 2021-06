Inondations dans l'Oise : un adolescent de 17 ans tombé dans le Thérain à Beauvais toujours recherché

Les départements de l'Oise et la Somme ont dû faire face à des intempéries particulièrement fortes dans la nuit de lundi 21 à mardi 22 juin. Principale ville touchée : Beauvais où un orage diluvien a stationné entre 22h et 23h entraînant 35 à 60 mm de pluie localement.



Résultat, des torrents d'eau se sont déversés dans les rues comme le montre cette vidéo prise par un habitant :

Des recheches dans le Thérain

Au total, plus de 800 interventions ont été engagées par le SDIS 60 et près de 400 rien que sur Beauvais. Une enquête est ouverte pour tenter de retrouver un jeune homme de 17 ans qui serait tombé dans le Thérain. Selon des témoins, il marchait le long de la rivière avec des amis et n'aurait pas fait la différence entre le cours d'eau et la route inondée. D’importants moyens sont mobilisés pour le retrouver : plongeurs, maître chien et drones équipés de caméras thermiques.

Les recherches effectuées par les pompiers mardi 22 juin 2021 pour tenter de retrouver la personne disparue • © Nagib Ben Ghezala / FTV

Classes fermées, bâtiments publics touchés

Plusieurs rues du centre-ville ont été fermées à la circulation : la rue du Faubourg Saint-Jean, la rue du Faubourg Saint Jacques et la rue Binet. D'autres ont été inondées : la Notre Dame du Thill, la rue de la préfecture, la rue Cambry et la rue de l’Église.

[État des routes]

Actualisation : les rues du centre-ville sont de nouveau ouvertes à la circulation.

🚧 Toujours fermées à l'heure actuelle : Rue du Faubourg Saint-Jean - rue du Faubourg Saint-André - rue du Thérain - rue Binet.

Un grand merci à nos agents des services pic.twitter.com/96uRSVwqJs — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) June 21, 2021

Mardi matin, la rue Jean Rebour et Faubourg Saint-Jean sont toujours fermées, ainsi que la D981. "L’escadron départemental de la sécurité routière de la gendarmerie effectue actuellement une vérification des routes", précise la préfecture.

Les inondations ont également affecté les bâtiments publics. "L’hôpital de Beauvais en particulier a subi des inondations importantes mais sans coupure d’électricité", précise la préfecture de l'Oise. Les services publics sont également impactés par les intempéries : direction départementale des territoires, Banque de France, direction départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités, agence régionale de santé et la direction départementale des finances publiques.

Quatre écoles sont touchées (Jean Masset, Bois brulé, Ker Gomard, Jacques Prévert) dont trois avec chacune une classe fermée. Une école maternelle est complètement fermée. S’agissant des collèges, le collège Michelet est légèrement impacté mais reste ouverte, de même que le lycée Pellerin. "Pour les lycées, de même que les centres d’examens, il n’y a aucun dégât, ni impact sur le fonctionnement", ajoute la préfecture.

"C'est la 3e fois en 15 jours !"

Après cet épisode orageux, les habitants n'ont pu que constater les dégâts : des toitures au milieu de la chaussée, des caves inondées, les routes endommagées. Mardi matin, la maire de Beauvais Caroline Cayeux a demandé à l'État la reconnaissance de catastrophe naturelle au vu des "intempéries d'une ampleur exceptionnelle". Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est attendu à Beauvais en fin de matinée.

La préfète de l’Oise a réactivé le centre opérationnel départemental à 8h30. "Les forces de sécurité et de secours et la ville de Beauvais sont activement mobilisées pour recenser l’ensemble des dégâts", indique-t-elle. Trois communes subissent mardi actuellement des coupures d’éléctricité : 66 ménages à Beauvais, 10 à Saint-Germain-en-Bray, 154 à Puiseux-en-Bray.

Les dégâts causés sur les routes suite aux inondations de lundi 21 juin 2021 à Beauvais dans l'Oise • © Haron Tanzit / FTV

Toujours dans l'Oise, dans le petit village d'Esquennoy près de Breteuil, c'est l'éternel recommencement pour les habitants. Quatre maisons sont particulièrement touchées par les inondations. "C'est la 3e fois en 15 jours !", souffle Marcel Laglenne, habitant de la commune. Après l'épisode orageux de la veille, il ne peut que constater les dégâts. "Cette nuit j'ai eu encore 15 centimètres d'eau dans la maison", déplore-t-il. À côté de chez lui, des familles sinistrées avec enfants en bas âge. "Dans certaines maisons, ils ont tout perdu au rez-de-chaussée. Les murs sont gorgés d'eau, ça sent très fort l'humidité, alerte-t-il. Il n'y a pas toujours de solution de relogement, la mairie et HLM se renvoie systématiquement la balle."

156 interventions dans la Somme

Dans la Somme aussi les pluies de la soirée de lundi et de la nuit ont causé des dégâts. Plusieurs communes ont connu des inondations et coulées de boue comme à Gamaches ou Frettemeule.

Selon un dernier bilan effectué par la préfecture, les pompiers de la Somme sont intervenus 156 fois dont 139 fois pour des inondations de domicile, lieux publics ou sous-sol et 2 fois pour des coulées de boue. 86 sapeurs-pompiers ont été engagés. L'un a été blessé lors d'une chute. Un poste de commandement a été installé le 21 juin de 20 à 22h45 au centre de secours de Gamaches. Au total, 32 communes ont été concernées par cet épisode orageux. Deux interventions étaient toujours en cours mardi matin avec le concours de la direction des routes du Conseil départemental afin de rouvrir à la circulation la RD 523 entre Cachy et Domart-sur-la-Luce.