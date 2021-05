La production du film "La guerre des Lulus" recherche des enfants pour un casting dans l'Aisne et le Pas-de-Calais

Pour les besoins du film "La guerre des Lulus" du réalisateur Yann Samuell, un casting est organisé pour trouver des enfants de 6 à 15 ans qui incarneront les pensionnaires d’un orphelinat. Le tournage est prévu dans l'Aisne et le Pas-de-Calais entre août et octobre 2021.

Pour le tournage du long-métrage "La guerre des Lulus", la production recherchent des enfants de 6 à 15 ans afin d’incarner les pensionnaires d’un orphelinat.



Le tournage est prévu entre le 2 et le 11 août 2021, les 26 et 27 août, du 16 au 23 septembre puis du 5 au 25 octobre 2021 à Saint Michel dans l'Aisne et Neuville-sous-Montreuil dans le Pas-de-Calais.



Seules caractéristiques précisées : les postulants au casting devront d'être d'origine caucasienne et ne pas porter d'appareil dentaire car le film se déroule en 1914.

L'odyssée de quatre orphelins

Après avoir réalisé notamment "Jeux d'enfants" et "La Guerre des boutons", le réalisateur Yann Samuell revient donc avec un nouveau film. "La guerre des Lulus" est une adaptation de la série de bande dessinée éponyme de Régis Hautière et Hardoc parue aux éditions Casterman.

L'histoire relate l’odyssée de quatre orphelins inséparables (Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig), âgés de 10 à 15 ans, à l’aube de la Première Guerre mondiale. Lorsque l’orphelinat est évacué devant l’avancée des troupes allemandes, les Lulus décident coûte que coûte de se rendre en Suisse, pays neutre. Une grande aventure les attend alors.

Les personnes intéressées peuvent postuler directement via le lien du casting grâce au bouton "je souhaite postuler au casting", en bas de l'annonce. La rémunération sera de 105 euros bruts par journée de tournage selon la convention syndical du cinéma.