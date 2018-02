Le Label Ville Internet 2018 décerné à 26 villes des Hauts-de-France

Le Label Ville Internet est remis chaque année aux collectivités qui inscrivent une politique Internet et numérique dans leur mission de service public. Cette année 26 villes des Hauts-de-France ont reçu ce label lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 8 février dernier à Paris. Cette distinction est unique en Europe.Au total 205 collectivités ont été labellisées : 12 Territoires, 151 Villes et 42 Villages Internet.Ce Label est symbolisé par un panneau de 1 à 5 arobases, pour la qualité et l'exemplarité des politiques numériques des villes, villages et territoires. Il est affiché en entrée de ville ainsi que dans les supports de communication.Collectivités labellisées dans les Hauts-de-France :Evin-Malmaison (62) @Hazebrouk (59) @Wingles (62) @Wormhout (59) @Beuvrages (59) @@Fresnes-sur-Escaut (59) @@Leforest (62) @@Onnaing (59) @@Saint-Amand-les-Eaux (59) @@Arras (62) @@@La Gorgue (59) @@@Marck (62) @@@Noyelles-Godault (62)@@@Saulzoir (59) @@@Anzin (59) @@@@CA Amiens Métropole (80) @@@@Haubourdin (59) @@@@Lambres-lez-Douai (59) @@@@Merville (59) @@@@Soissons (02) @@@@Beauvais (60) @@@@@Boulogne-sur-Mer (62) @@@@@La Madeleine (59) @@@@@Maing (59) @@@@@Marcq-en-Baroeul (59) @@@@@Villeneuve-D'Ascq (59) @@@@@