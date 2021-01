Le 18.30, votre nouveau rendez-vous d'information dans les Hauts-de-France

Soyons plus proches, voyons plus loin ! Dès lundi 25 janvier, les rédactions régionales de France 3 proposent un nouveau rendez-vous quotidien d’information et de proximité : "Le 18.30" !

L'actualité autrement du lundi au vendredi à partir de 18h30.

France 3 Hauts-de-France propose ainsi à ses publics une nouvelle séquence d’information juste avant les journaux régionaux des rédactions de Lille et d'Amiens.

Chaque soir à 18.30, nous décryptons une question d’actualité et/ou de société en donnant la parole à un invité emblématique. Plus léger, plus décalé, dans ce nouveau rendez-vous vous y trouverez l'info qui complète votre journal télévisé.

"Un écrivain peut-il prédire l'avenir ?", lundi 25 janvier à 18h30

C'est la question que Simond Colaone, qui incarne ce nouveau rendez-vous, posera à son invité Franck Thilliez. L’écrivain et scénariste nordiste fait partie des 10 auteurs les plus lus en France. Son roman Pandemia, qu'il a écrit il y a cinq ans, est un thriller mettant en avant un virus mortel contagieux. Prédiction ou imagination ?

Mais un écrivain peut-il vraiment imaginer le futur ? Des romanciers se sont-ils déjà prêtés à l'exercice ? Romane Idres pose le débat et nous donne en deux minutes des explications concrètes enrichies d'infographies.

Face à Franck Thilliez, le docteur Maxime Gignon, professeur de santé publique à l’université de Picardie et chef du pôle prévention à Amiens, exposera son point de vue.

Qui dit pandémie, épidémie, covid-19, dit vaccins. En trois photos, la rédaction porte un nouveau regard sur cette actu forte.

Parce qu'à 18.30, soyons plus proches, voyons plus loin, on met en avant vos projets innovants, originaux et inédits. Et c'est Sofien Abed, créateur de mode à Roubaix, qui nous présente la première belle initiative régionale : faire un défilé de mode et créer une collection de vêtements à partir d'habits recyclés.

Et retrouver le 18h30 Hauts-de-France sur notre page replay.