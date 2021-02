Le Paris-Roubaix Challenge 2021 est annulé, le Paris-Roubaix reste maintenu pour l'instant

L'édition 2021 du Paris-Roubaix Challenge a été annulée à cause de la crise sanitaire. Elle est reportée à l'année prochaine. Le Paris-Roubaix, quant à lui, reste maintenu pour l'instant.

Les organisateurs du Paris-Roubaix Challenge ont annoncé dans un communiqué publié aujourd'hui sur leur site internet l'annulation de leur édition 2021 à cause de la crise sanitaire. La compétition amateure devait avoir lieu le 10 avril prochain, à la veille du Paris-Roubaix qui, lui, reste maintenu pour l'instant.

"Malheureusement, au vu de la situation sanitaire en ce début d'année et en accord avec les collectivités, l’organisation a pris la difficile décision de ne pas organiser d’édition de Paris-Roubaix Challenge en 2021", ont-ils expliqué.

Ils donnent rendez-vous aux cyclistes l'année prochaine et espèrent "retrouver au plus vite les pavés et le mythique Vélodrome de Paris-Roubaix".

Les pré-inscriptions pour l'édition 2022 sont d'ores et déjà ouvertes.