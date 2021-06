Le premier tour des Régionales 2021 en Hauts-de-France, un pas de plus vers la présidentielle 2022 pour Xavier Bertrand

Le premier tour des élections régionales 2021 et sa victoire à peine passés, Xavier Bertrand repart déjà en campagne. Même si l'issue du deuxième tour lui est assurée, le président sortant du conseil régional des Hauts-de-France continue sur sa lancée. Une lancée qui voit peut-être un peu loin que le seul 27 juin et le second tour des Régionales.

Officiellement, le jour d'après de Xavier Bertrand, c'est ce fameux deuxième tour. Dans la matinée du lundi 21 juin, il s'est rendu dans l'entreprise sociale et solidaire VitamineT qui recycle et restaure des appareils d'électroménager.

La nouvelle économie c’est aussi ici, chez @groupevitamineT. Cette nouvelle économie au service de l’insertion et de l’environnement crée des emplois et remet le pied à l’étrier à des personnes éloignées de l’emploi. #SeBattrePourVous pic.twitter.com/sf06pwehcJ — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 21, 2021

Vers 10h30, Xavier Bertrand s'est rendu en préfecture à Lille pour déposer sa liste - identique - pour le second tour des élections régionales 2021. Le programme est ensuite chargé : syndicats de la centrale nucléaire de Gravelines, rencontre avec des représentants du monde de la culture et des représentants des artisans, sans plus de précisions.

Déjà en campagne

A 12h, il était attendu à Prémesques dans la métropole lilloise, entre Lille et Armentières, en compagnie de plusieurs colistiers, d'élus, de quelques chefs d'entreprise et personnalités locales pour une réunion de travail et d'échanges, dans le cadre de cette campagne. "En janvier 2015, il était venu à ma cérémonie des voeux, explique Yvan Hutchinson, maire DVD de Prémesques et conseiller régional sortant. Il avait pris le pouls de la population et avait décidé alors, après avoir longuement discuté et été longuement sollicité par la population de se présenter aux régionales. Il était revenu président élu en janvier 2016 à la cérémonie de voeux suivante. Aujourd'hui, il revient... c'est une belle histoire".

Une réunion est prévue de midi à 14h à la salle Saint-Laurent du centre-ville de Prémesques. Elle n'est pas publique. Une centaine de personnes sont présentes.

Xavier Bertrand à Prémesques, lundi 21 juin 2021 • © Loïc Beunaiche, FranceTV

Moins de voix qu'en 2015

Mais officieusement, Xavier Bertrand vient de faire le ménage sur la route de la présidentielle. Car en janvier 2015, il a senti "un élan". Six ans plus tard, il est largement en tête au soir du premier tour, avec 41,39% des voix. La conséquence directe de l'abstention record (67,16%) est que, derrière ce pourcentage flatteur, le nombre d’électeurs a baissé : 550 703 habitants des Hauts-de-France ont glissé un bulletin Xavier Bertrand dans l’urne en 2021 contre 558 420 électeurs, au premier tour en 2015. Mais cet argument qu'on oppose, il le balaye d'un revers de la main. L'abstention, c'est la faute des hommes politiques qui ne parlent de choses concrètes aux Français. Et lui en a fait les frais.

Dans son allocution au soir du dimanche 2021, Xavier Bertrand a plutôt retenu qu'ici en Hauts-de-France, le RN a "reculé parce que nous avons montré que par le travail, l'engagement, la cohérence ; que la politique n'était pas morte, qu'elle avait encore un sens pour rendre la vie moins difficile. Ici, nous avons desserré pour les briser les mâchoires du RN et sa démagogie, (...) son intolérance. Nous avons redonné de la fierté aux habitants des Hauts-de-France et nous continuerons à nous battre".

Quant à LREM de Laurent Pietraszewski qui a fait 9,1% des voix, elle est éliminé. Il appelle à voter Xavier Bertrand au deuxième tour. Lequel a déclaré "bienvenue" à tous les efforts faits pour battre le RN.

Les Régionales en Hauts-de-France, l'anti-chambre de la présidentielle

Pas de candidat à droite. Celui de LREM éliminé... Les Régionales ont des allures de primaire pour Xavier Bertrand, auto-déclaré candidat à la présidentielle de 2022. Une primaire dont il vient de montrer qu'il est le seul à en sortir vainqueur au niveau national : des têtes de listes de droite qui mènent le premier tour ailleurs en France, aucune n'est un candidat naturel de LR. Valérie Pécresse en Ile de France n'a pas fermé la porte à un soutien à Xavier Bertrand en 2022 et Laurent Wauquiez ne pense pas à ce scrutin en se rasant le matin, du moins pas officiellement.

En larguant le RN loin derrière ses 41,39% des suffrages obtenus dans les Hauts-de-France au soir du premier tour, Xavier Bertrand vient de tuer dans l'oeuf la primaire à droite.

Et si la campagne du premier tour n'en avait que de légers accents, celle du second tour va sans aucun doute devenir un entraînement grandeur nature à la campagne pour la présidentielle. Xavier Bertrand ne s'en ai jamais caché : la Région est un laboratoire de la France, les problématiques régionales étant parfaitement transposables au niveau national. Et le costume du président de Région tout aussi interchangeable avec celui de président de la République.

"Président partant" ?

Xavier Bertrand prend désormais plus clairement la route de la présidentielle 2022. Un postionnement qui n'a pas échappé à Karima Delli : la candidate EELV-PS-LFI, qui se maintient au deuxième tour des régionales, a parlé dimanche soir, du "président sortant" Xavier Bertrand comme d'un "président partant", en évoquant la présidentielle et précisé que la campagne commençait maintenant.

Un point sur lequel Christophe Coulon a réagi dès le soir du premier tour, dimanche 20 juin : pour le vice-président de la région Hauts-de-France en charge de l'apprentissage et de l'artisanat, la disponibilité en région du candidat Bertrand à la présidentielle ne fait aucun doute. Et le nom d'un potentiel successeur n'est pas d'actualité, du moins officiellement : "beaucoup de noms ne sont pas cités et pourtant ils sont tout aussi méritants. Il y a derrière Xavier Bertrand de nombreux vice-présidents et vice présidentes qui sont tout à fait en capacité de pouvoir prolonger le projet que nous défendons aujourd'hui et qui visiblement semble convaincre les habitants des Hauts-de-France. Ce n'est pas Xavier Bertrand à lui seul qui s'occupe de la politique des lycées, du fonctionnement des TER, de l'apprentissage... Il y a une équipe qui comporte un très gros vivier et le plus important c'est de savoir que Xavier Bertrand sera déjà candidat à sa succession le 2 juillet prochain pour être à nouveau président du conseil régional et nous serons tous derrière lui."

Reste les réalités d'agenda : entre l'élection du président de la Région Hauts-de-France le 2 juillet 2021 et le 1er tour de la présidentielle le 8 avril 2022, il n'y a que 10 mois.