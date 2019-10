Léger impact du nuage sur la qualité de l'air selon Atmo Hauts-de-France

© Atmo Hauts-de-France

hydrocarbures ou essence/gazole : 67

brûlé : 15

acide/piquant :6

solvants : 5

caoutchouc : 3

œuf pourri/soufre : 3

autres odeurs : 13

Le carbone-suie

Au vu des premiers résultats disponibles immédiatement, pour les polluants habituellement traceurs d’une combustion (particules, oxydes d’azote, benzène), les mesures de qualité de l’air réalisées par Atmo Hauts-de-France ont mis en évidence un léger effet du passage du panache de fumée, jeudi 26 septembre, de 10 heures à 16 heures sur les mesures de particules PM10 et PM2.5 (particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 et 2,5 micromètres), ainsi que sur les mesures de carbone-suie.Toutefois les résultats sont restés inférieurs aux seuils d'information et de recommandation de 50µg/m³ en moyenne journalière. Ce seuil déclenche les alertes à la pollution de l'air : « en 2019, les Hauts-de-France ont déjà connu 34 jours de pollution aux particules fines et quatre jours de double pollution aux particules fines et à l'ozone », précise Céline Derosiaux, responsable de communication d'Atmo Hauts-de-France.Concernant les signalements d’odeurs, ce sont au total près de 112 déclarations qui ont été enregistrées sur la plateforme ODO dans les Hauts-de-France , entre le jeudi 26 et lundi 30 septembre, centrées sur les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord (la plupart jeudi et vendredi).Parmi ces signalements, les déclarants évoquent des odeurs de :Selon Atmo Hauts-de-France, « l'augmentation des concentrations en carbone-suie est visible », la journée du 26 septembre, juste au dessus de 7 µg/m³ à Lille.« Cependant elles restent normales (inférieures à 8 μg/m³ en moyenne horaire) », ajoute Atmo dans un communiqué accompagné d'un graphique qui montre une évolution entre le 27 septembre et le 2 octobre de « concentrations faibles en carbone-suie (inférieures à 3 μg/m³ en moyenne horaire). »Les stations d'Atmo mesurent « trente polluants et familles de polluants, soit en direct, soit par prélèvements sur filtre ». Outre la surveillance habituelle, l'organisme a réalisé suite à l'incendie « dix-huit prélèvements supplémentaires sur la trajectoire du nuage » concernant notamment « des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des métaux lourds, deux familles de polluants », précise-t-il dans ce communiqué.