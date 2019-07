Légion d'honneur : les Nordistes Francis Holder, Natacha Bouchart et Bernard Gérard parmi les promus du 14 juillet

Fondateur du groupe alimentaire Holder (Château Blanc, Paul, Ladurée...) installé à Marcq-en-Baroeul (Nord), Francis Holder est élevé au rang d'officier de la Légion d'Honneur, au même titre que son épouse, Françoise Holder, présidente du conseil de surveillance. Si son mari avait soutenu François Fillon à l'élection présidentielle de 2017, Mme Holder, elle, avait participé activement à la campagne d'Emmanuel Macron.



Plusieurs personnalités politiques du Nord et du Pas-de-Calais ont également été promues chevaliers de la Légion d'Honneur ce 14 juillet : Natacha Bouchart, maire LR de Calais et vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France ; Bernard Gérard, maire LR de Marcq-en-Baroeul et vice-président de la Métropole Européenne de Lille (MEL) ; et Patrick Genelle, secrétaire général territorial de l’Office national des forêts et ancien maire DVD d’Hallennes-lez-Haubourdin de 1995 à 2007.



Du côté de la société civile, Alexis Massart, directeur de l'école de sciences politiques de l'Université catholique de Lille, et Nicole Delcour, présidente du club de basket de Saint-Michel Tourcoing, font eux aussi partie de cette nouvelle promotion, aux grades de chevaliers.



Au total, 423 personnes ont été distinguées ce 14 juillet, dont le spationaute Thomas Pesquet, le musicien Jean-Michel Jarre et les comédiens Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale. D'anciens résistants et des héros de l'attentat de Strasbourg ont été également honorés.