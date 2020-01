Légion d'honneur : qui sont les Nordistes distingués dans la traditionnelle promotion du 1er janvier ?

Michèle Demessine, Frédéric Leturque, Marc Dolez, Jacques Legendre / © MAXPPP / FRANCE 3

487 personnes font leur entrée ou sont promues dans l’ordre de la Légion d’honneur, à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2020. Des Nordistes ont notamment été promus chevaliers de la Légion d'honneur :, ancienne secrétaire d’Etat (PCF) au tourisme dans le gouvernement de Lionel Jospin. Militante du PCF, elle est aussi ancienne sénatrice du Nord et ancienne adjointe à la mairie de Lille.(UDI), maire d’Arras depuis 2011 et conseiller régional depuis 2004., ancien député (PS puis Parti de gauche) du Nord.ancien maire de Cambrai (1977-1992), ancien député et sénateur du Nord, ancien secrétaire d’Etat dans le gouvernement de Raymond Barre entre 1977 et 1981.directeur général des services du conseil Régional des Hauts de France depuis 2016. Un proche du ministre de l’Action et des Comptes PublicsL'actuel préfet du Pas de Calais,, en poste depuis mars 2017 a été élevé au rang d’officier de la Légion d’honneur, après avoir été fait chevalier en 2007."Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte aujourd'hui92 000 membres, récompensés pour leurs mérites éminents au service de la nation", précise la grande chancellerie de la légion d'honneur. Retrouvez les 487 personnes distinguées dans l'ordre national de la Légion d'honneur.