Lens prend la tête de la Ligue 2 après sa victoire face à Auxerre

Sept victoires en dix matchs. Les Lensois continuent de briller età l'issue de leur victoire face à Auxerre.Une première place qu'ils avaient laissé filer en concédant le nul (0-0) face à Béziers mardi dernier. Mais les joueurs de Philippe Montanier ont pris les commandes du match pour s'assurer une solide victoire face à l'A.J Auxerre.Les Sang et Or ont ouvert le score (38') grâce à Ambrose sur une passe du meilleur buteur de l'équipe, Yannick Gomis. Mais les Lensois ont ensuite eu un coup de mou en début de seconde période et, profitant d'un cafouillage des Pas-de-Calaisiens, le capitaine auxerrois Jordan Adéoti a égalisé (50').La deuxième mi-temps a été serrée, et encore une fois, Gomis a fait une passe décisive a Kyei qui a inscrit le second but lensois (81') et délivré les 1500 supporter du R.C. Lens qui s'était déplacé à Auxerre.de la meilleure des manière, en prenant la tête du championnat avec le match lundi Sochaux-Metz.