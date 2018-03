Leroy Merlin rappelle des milliers de portes vitrées de cuisine

C'est dangereux. Il y a un vrai risque

L'enseigne de bricolage et de jardinage Leroy-Merlin a annoncé ce jeudi 15 mars le rappel de milliers de portes vitrées installées dans des cuisines aménagées.Les produits concernés présentent "un éventuel risque de décollement du verre". Il s'agit des "modèles Neige et Frozen de la marque Delinia, qui ont été commercialisées de 2008 à 2016 en France dans les magasins Leroy Merlin", a précisé l'enseigne appartenant à la galaxie Mulliez dans un communiqué."C'est dangereux. Il y a un vrai risque" que ces parois en verre se décollent et tombent, insiste une porte-parole de la marque, dont le siège est à Lezenne, près de Lille.Les clients concernés peuvent appeler le service consommateurs de l'entreprise au