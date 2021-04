Les Hauts-de-France restent l'une des régions les plus pauvres de France

C'est une première. Dans son étude sur la pauvreté publiée ce mardi 13 avril, l'Insee Hauts-de-France s'est intéressé au "halo de pauvreté", c'est à dire les 10 % de la population au-dessus du seuil de pauvreté en 2018, soit 60 à 70 % du niveau de vie médian de la population. Des personnes qui touchent entre 1 086 et 1 243 € (sans impôt et avec prestations sociales).

Cette nouvelle étude met en évidence "un constat observé depuis un certain nombre d'années" sur la pauvreté dans les Hauts-de-France, selon Cyril Gicquiaux, l'un de ses deux auteurs avec Mickaël Bréfort : les Hauts-de-France sont l'une des régions les plus exposées à la pauvreté.

Plus d'un demi-million de personnes en #HautsdeFrance vivent dans le halo de la pauvreté en ayant un niveau de vie à peine supérieur à 1 086€ par mois. Retrouvez l'étude ici 👉https://t.co/uSAuxo3Tem pic.twitter.com/UHHHSJOFo3 — Insee Hauts-de-France (@InseeHdF) April 13, 2021

En 2018, 9,4 % de la population des Hauts-de-France a fait partie de ce halo de pauvreté, soit 540 600 personnes. Aucune autre région n'a un pourcentage plus élevé. La Corse et l'Occitanie suivent. C'est peu ou prou un calc de la part de la population dont le niveau est inférieur au seuil de pauvreté puisqu'avec 18 %, les Hauts-de-France sont la région la plus pauvre, derrière la Corse. En France métropolitaine, la part de population sous le seuil de pauvreté est de 14,6 % et la part de la population dans le halo de pauvreté, de 7,7 %.

Plus de ménages âgés dans le halo

L'Insee Hauts-de-France s'est également intéressée au profil de la population situé dans le halo de pauvreté. Une différence est notable avec les personnes dont le niveau de vie est en-dessous du seuil de pauvreté. "Le profil n'est pas similaire, relate Cyril Gicquiaux. Dans le halo, il y a moins de familles monoparentales et de familles nombreuses et plus de ménages âgés." Les familles monoparentales représentent 17 % du halo (contre 25,6 % pour l'autre indicateur). Des tendances visibles également au niveau national. Du côté des familles nombreuses (5 personnes ou plus), même constat : 26,9 de ces personnes % font partie du halo contre 32,2 % qui sont sous le seuil de pauvreté. Les personnes de plus de 60 ans (27,5 % dans le halo contre 18,1) et les propriétaires (39,8 % dans le halo contre 25 %), logiquement, sont plus nombreux à être proches du seuil de pauvreté qu'à être en-dessous de celui-ci.

La part de personnes présentes dans le halo de pauvreté selon le profil dans les Hauts-de-France en 2018. • © Insee Hauts-de-France

Plus grande disparités de revenus dans la MEL et la Métropole d'Amiens

Un troisième item a intéressé Cyril Gicquiaux et Mickaël Bréfort : la part de la population du halo par EPCI (établissement public de coopération intercommunale), regroupant plusieurs communes, en 2018.

Pour la plupart des territoires, on retrouve quasiment les mêmes écarts entre la part de personnes sous le seuil de pauvreté et celles dans le halo. "L'ex-bassin minier, les grandes intercommunalités du littoral comme Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, le nord de l'Aisne qui est rural", cite Cyril Gicquiaux.

La part de personnes dans le halo de pauvreté selon le territoire dans les Hauts-de-France en 2018. • © Insee Hauts-de-France

Deux différences notables sont à mettre en évidence : la Métropole européenne de Lille (MEL) et Amiens Métropole où 19,2 % et 20,1 % de la population vit en situation de pauvreté. Mais dans le halo, il y en a "seulement" 8,5 % et 8,7 %. "La part de la population du halo est moins importante que la moyenne régionale (9,4 %). On peut l'expliquer par une plus grande disparité de revenus entre les ménages très aisés et ceux en forte pauvreté."

Dans les Hauts-de-France, les territoires où la part de population dans le halo est la plus importante sont la Communauté d'Agglomération (CA) de Lens-Liévin (12,4 %), la Communauté de Communes (CC) du Sud Avesnois (12,1 %), la CA Maubeuge Val de Sambre (12 %) et la CA Creil Sud Oise (12 %). Les territoires qui ont une part de population moins présent dans ce halo sont la CC de l'Aire Cantilienne (3,9 %), la CC Senlis Sud Oise (4,7 %) et la CC de la Plaine d'Estrées (4,9 %).