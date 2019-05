“Pour leur dire Merci !” : une fête va être organisée pour le LOSC devant la mairie de Lille

Après la magnifique saison du #LOSC, la Ville de Lille et la MEL invitent tous les supporters à se rassembler devant la Mairie de #Lille (côté Porte de Paris) ce jeudi 23 mai à 18h pour célébrer Christophe Galtier et tous les joueurs et leur dire merci ! pic.twitter.com/u2TXJd3S79 — Martine Aubry (@MartineAubry) 19 mai 2019 Merci madame le maire ☺️ Honorés de cette invitation de @lillefrance et @MEL_Lille



À jeudi (18h) à la mairie de Lille, afin de célébrer ensemble cette belle saison avec les Lillois 🔴⚪️ https://t.co/2oeFzLnzOE — LOSC (@losclive) 20 mai 2019

La fête continue. La saison exceptionnelle a déjà été fêtée au Stade Pierre-Mauroy ce samedi soir. La mairie de Lille et la MEL ont décidé à leur tour d'inviter tous les supporters pour une fête autour des joueurs du LOSC."Après la magnifique saison du LOSC, la Ville de Lille et la MEL invitent tous les supporters à se rassembler devant la Mairie de Lille (côté Porte de Paris) ce jeudi 23 mai à 18h pour célébrer Christophe Galtier et tous les joueurs et leur dire merci !", écrit Martine Aubry sur son compte Twitter. Aucune précision sur le programme précis n'a été donnée pour l'instant.Le LOSC, 2ème de Ligue 1, disputera la Ligue des Champions la saison prochaine