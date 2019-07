Levage de 2 pylônes de 40 mètres à Coyolles dans l'Oise et à Vauciennes l'Aisne

Il y a à peu près 5 000 boulons, il fait 13 tonnes on assemble le pylône comme un mécano.

Des pylônes électriques de 40 mètres de hauteur sont installés par RTE Hauts-de-France

Le mercredi 24 juillet, un chantier industriel de haute voltige a démarré à la limite des départements de l'Aisne et de l'Oise. Deux pylônes électriques de 11 tonnes faisant chacun 40 mètres de hauteur vont être levés et fixés. Les précédents pylônes faisaient 12 mètres de hauteur.Ces pylônes permettront l'acheminement d'une ligne aérienne à haute tension de 63 000 V.Deux équipes du Réseau de Transport d’Electricité (RTE), sept salariés basés à Reims et dix salariés basés à Gennevilliers. Les lignards comme on les appelle vont finaliser ce chantier en 15 jours.Sous la ligne électrique qui relie Russy-Bémont à Villers-Côteret, l’installation de ces deux pylônes répond aux attentes de l’État. Cet aménagement permettra dans un futur hypothétique la construction d’un viaduc au-dessus de la Vallée de l’Automne, à proximité de la RN2.