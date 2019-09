La LFP vote la fin de la Coupe de la Ligue : l'album-souvenir de cette compétition dans les Hauts-de-France

1999 : le RC Lens vainqueur

L'emblématique Tony Vairelles (RC Lens) brandissant le trophée en 1999 au Stade de France. / © JACQUES DEMARTHON / AFP

2008 : la polémique de la banderole "anti-Ch'tis"

La tristement célèbre banderole "anti-Ch'tis" brandie en 2008 par les supporters parisiens. / © MAXPPP

2016 : le LOSC finaliste

Djibril Sidibé, buteur pour le LOSC en finale de la Coupe de la Ligue en 2016. / © THOMAS SAMSON / AFP

2019 : la finale au Stade Pierre-Mauroy

Le RC Strasbourg vainqueur de la finale 2019 disputée au Stade Pierre-Mauroy. / © PHILIPPE HUGUEN / AFP

"Cette décision permettra d'alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d'offrir une place supplémentaire en Coupes d'Europe via le classement de la Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021", assure la LFP, confrontée surtout à un manque d'intérêt des diffuseurs télévisés.La Ligue se réserve toutefois "le droit de relancer cette compétition ultérieurement", indique-t-elle dans son communiqué.Compétition réservées aux clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, la Coupe de la Ligue avait été lancée officiellement en 1995. Un seul club des Hauts-de-France l'a remportée : le RC Lens en 1999 qui s'était imposé contre Metz 1-0, grâce à un but de Daniel Moreira.Les Sang et Or avaient également atteint la finale de la Coupe en 2008 contre le Paris SG (défaite 2-1), marquée par la fameuse polémique sur la banderole "anti-Cht'is" déployée par des supporters parisiens au Stade de France.Le LOSC, lui, n'a jamais gagné cette compétition mais s'était hissé en finale en 2016 contre le Paris SG (défaite 2-1).Le Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq a par ailleurs accueilli la finale de l'édition 2019.Le RC Strasbourg avait battu, aux tirs aux buts, l'EA Guingamp.