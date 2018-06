Liège : un ancien codétenu du terroriste Benjamin Herman interpellé

Un ancien codétenu de Benjamin Herman, l'auteur de l'attentat jihadiste qui a fait trois morts le 29 mai à Liège,, dans l'est de la Belgique, a indiqué le parquet fédéral belge.Selon les médias, ce suspect, identifié comme "", seraitLes deux hommes, plusieurs fois condamnés pour des délits, se sont côtoyés à la prison de Lantin, près de Liège, a confirmé à l'AFP un porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Der Sypt.Mais, a ajouté ce dernier, Benjamin Herman, et sa radicalisation ne peut à ce stade être associée à une personne ou un motif en particulier.Cet ancien codétenu avait été "libéré le 22 mai par la chambre du conseil de Liège et a été arrêté pour violation des conditions de sa libération conditionnelle", a poursuivi M. Van Der Sypt.Le 29 mai, vers 10h30, sur une grande artère du centre de Liège,qui bénéficiait d'un congé pénitentiaire, a tué par balles deux policières et un étudiant en criant plusieurs fois "Allah Akbar" ("Dieu est grand"). Il a ensuite été abattu par les forces de l'ordre., et revendiqués le 30 mai par l'organisation jihadiste Etat islamique.Selon les premiers éléments,. Et son mode opératoire - agresser d'abord au couteau les policières pour dérober leurs armes - rappelle celui que vante régulièrement l'EI dans sa propagande sur internet, avait souligné le parquet fédéral le lendemain des faits.Le triple assassinat avait été ponctué d'une courte prise d'otage dans un établissement scolaire.