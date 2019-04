Liège-Bastogne-Liège dames : Annemiek van Vleuten l'emporte en solitaire

Le Top 10

La championne du monde en titre du contre-la-montre a mis fin à une série de deuxièmes places dans les courses d'un jour du circuit féminin, le Tour des Flandres puis l'Amste Ladies et enfin la Flèche Wallonne.Agée de 36 ans, Van Vleuten a succédé au palmarès à une autre Néerlandaise, Anna van der Breggen, victorieuse des deux premières éditions de "LBL".Floortje Mackaij (23 ans) s'est classée deuxième, Demi Vollering (22 ans) troisième, à l'issue des 138,5 kilomètres de cette course qui part de Bastogne et emprunte notamment deux des côtes majeures de la Doyenne, la Redoute et la Roche-aux-Faucons.Annemiek van Vleuten (NED/Mitchelton), les 138,5 km en 3 h 42:10 (moyenne: 37 km/h)Floortje Mackaij (NED/Sunweb) à 1:39.Demi Vollering (NED/Valkenburg) 1:43.Soraya Paladin (ITA/Alè) 1:43.Lucinda Brand (NED/Sunweb) 1:43.Katarzyna Niewadoma (POL/Canyon) 1:43.Elizabeth Deignan (GBR/Trek) 1:43.Alena Amialiusik (BLR/Canyon) 1:43.Elisa Longo Borghini (ITA/Trek) 1:43.Cecilie Ludwig (DEN/Bigla) 1:43.