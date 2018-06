Liège : le meurtrier d'une étudiante française retrouvé mort dans sa cellule

En liberté conditionnelle

Laest privilégiée, selon les médias.24 ans, originaire du Mans, étudiante à la faculté vétérinaire de, avait été retrouvéedans son logement le 9 octobre.Un de ses voisins d'immeuble, un homme de 54 ans, selon les médias, avait été rapidementaprès être passé aux aveux. Il avait été interpellé en raison notamment de ladans une poubelle lui appartenant.L'affaire avait suscitéet un inspecteur avait été suspendu à la suite du meurtre de la jeune étudiante. Les autorités locales et la police avaient reconnudeux ans avant sa mort, dans laquelle elle avait fait état d'avances sexuelles déplacées de la part de son futur meurtrier.Le meurtrier présumé, qui, avait tenté de séduire sa jeune voisine en lui faisant parvenir une lettre enflammée et en s'exhibant nu devant elle, selon plusieurs journaux.Elle avaiten février 2015 devant un policier de Liège qui avait alors rempli "une fiche d'information,". A cause de cette faute, le signalement n'était pas remonté au niveau judiciaire. A l'époque