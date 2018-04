Ligue 1 : Amiens enfonce Lille 1-0

VICTOIRE !

Au terme d'un match engagé, les amiénois parviennent à rentrer de Lille avec les trois points.

Cette victoire est capitale pour le maintien, encore 7 matchs pour y croire !#LetsGoAmiens pic.twitter.com/RVGr977kaa — Amiens SC (@AmiensSC) 1 avril 2018

Amiens a remporté le match contre Lille ce dimanche soir au stade Pierre Mauroy grâce unLe club picard a désormais six points d'avance sur Lille et se situedevant Strasbourg.C'était le match qu'il ne fallait pas perdre pour Lille qui perd une place. En très mauvaise position,À noter la défaite de Troyes, le match nul de Strasbourg et la défaite de Caen, d'autres concurrents au maintien qui enregistrent de mauvais résultats.Il reste encore sept matchs pour Amiens.



Particularité du match, les joueurs étaient privés de public. Le match s'est déroulé à huis clos suite aux débordements samedi 10 mars lors du match qui opposait Lille à Montpellier.



Au stade de la licorne, le match était retransmis sur écran géant. Environ 200 supporters étaient présents pour encourager les joueurs.