Ligue 1. Amiens-Saint-Etienne : objectif différent, même quête cruciale de points

Sans Ghoddos, Guirassy et Bodmer

#ASCASSE Pélissier : "Marquer des points à chaque match, c'est notre objectif jusqu'à la fin de saison. Même si les individualités de l'@ASSEofficiel sont supérieures aux nôtres, on va miser sur notre organisation pour jouer notre carte à fond." pic.twitter.com/Ygyv2bi4rm — Amiens SC (@AmiensSC) 5 avril 2019

Les groupes du match AMIENS SC-ASSE AMIENS SC

Gardiens de but : Dreyer, Gurtner

Défenseurs : El Hajjam, Adenon, Krafth, Dibassy, Lefort, Gouano, Pieters

Milieux de terrain : Blin, Monconduit, Gnahoré, Zungu, Traoré

Attaquants : Cornette, Konaté, Timité, Mendoza, Otero ASSE

Gardiens de but : Théo Vermot, 16.Stéphane Ruffier,Jessy Moulin

Défenseurs :Pierre-Yves Polomat, William Saliba, Timothée Kolodziejczak, Loïc Perrin, Mathieu Debuchy, Neven Subotic

Milieux de terrain : Yann M'vila, Rémy Cabella, 23.Valentin Vada, Kenny Rocha, Bilal Benkhedim.

Attaquants :Loïs Diony, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Romain Hamouma, Robert Beric, Charles Abi Equipes probables

AMIENS SC

Gurtner - Krafth, Gouano (cap.), Lefort, Pieters - Blin, Monconduit, Otero,

Mendoza - Konaté, Timite ASSE

Ruffier - Debuchy, Perrin (cap.) Subotic, Kolodziejczak - Vada, M'Vila - Hamouma, Cabella, Nordin - Khazri

"Toute série a une fin, on espère que ce sera le cas demain". Cette série en question évoquée par l'entraîneur amiénois, Christophe Pélissier, n'est bien entendue pas celle des cinq matches sans déf aite (2 victoires, 3 nuls) qu'effectue actuellement son équipe. Non, il s'agit de celle qui fâche, celle qui fait grimacer les supporters picards en soulignant que leur club n'a remporté aucun match contre une équipe du Top 5 cette saison.Alors ce soir au stade de la Licorne, à l'occasion de la réception de l'AS Saint-Etienne, actuel 4e au classement, l'Amiens SC compte bien briser le sort en préservant ainsi leur invincibilité.La tâche ne sera cependant pas chose aisée. Les Verts, qui restent sur deux victoires (5-0 à Caen et 2-1 contre Nîmes), jouent une place européenne, voire même le podium, dans cette dernière ligne droite de championnat. Autant dire qu'ils ne seront pas là pour faire de la figuration.De plus, les Amiénois, qui sont en bonne route pour remplir leur "objectif maintien", devront faire sans Saman Ghoddos (forfait), Serhou Guirassy (suspension) et Mathieu Bodmer, qui n'a pu reprendre la course que jeudi et qui ne sera donc "pas opérationnel". Ils pourront compter néanmoins compter sur la présence de Jordan Lefort, qui effectue son retour dans le groupe après sa suspension.Deux buts de fin de saison donc très différents pour chacune des deux équipes, mais pour lesquels chaque point est précieux. L'entraîneur picard, Christophe Pélissier, l'a d'ailleurs rappelé vendredi en conférence d'avant-match : "Marquer des points à chaque match, c'est notre objectif jusqu'à la fin de la saison".En cas de succès et selon les autres résultats, Amiens pourrait remonter jusqu'à la 14e place.Lors du match aller (4e journée), les deux formations s'étaient quittées sur le score nul et vierge de 0-0.