Ligue 1 : l'Amiens SC défait à Nice

Victoire d'une très belle équipe de Nice face à l'Amiens SC.

Il faudra prendre des points la semaine prochaine lors de la réception de Montpellier et Guingamp.

Les deux matchs à domicile vont nous faire du bien ! pic.twitter.com/bRPPfdSTpC — Amiens SC (@AmiensSC) 13 janvier 2018

N'ayez pas peur on ne va rien lâcher jusqu'à la fin

Une nouvelle défaite pour l' Amiens SC , après la défaite - avec honneurs - du club fraîchement promu contre le PSG . Cette fois, c'est contre l 'OGC Nice que les hommes de Christophe Pélissier ont eu des difficultés.Menés après un but à la 44minute de, les Amiénois n'ont pas réussi à égaliser avant la fin de la rencontre."On avait aussi un jour de récupération en moins et on a joué à dix contre le PSG. C'est important" a rappelé l'entraîneur amiénois Christophe Pélissier à l'issue du match. ". N'ayez pas peur on ne va rien lâcher jusqu'à la fin. Il faut relativiser. On est Amiens, on joue Paris et Nice qui depuis 2 mois est en grande forme. Et on fait des choses intéressantes".L'ASC est désormais à la 15e place de Ligue 1 , juste derrière le LOSC.