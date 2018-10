Bamba se révèle et le LOSC resplendit

Le collectif avant tout

Un des garants de la bonne ambiance

Bamba c'est avant tout des statistiques impressionnantes. Samedi, il a inscrit un doublé et voilà"C'était important pour moi de marquer car Saint-Etienne c'est mon club formateur et je voulais montrer que j'avais beaucoup progressé", se réjouit l'attaquant.Avec sept buts inscrits, le natif d'Alfortville (Val-de-Marne) a déjà égalé son total de la saison dernière. "C'est une bonne chose, mais on va surtout retenir la performance de l'équipe qui a gagné 3-1, c'est le principal." Face aux Verts,Bamba a confirmé son incroyable efficacité puisque. Et le meilleur est peut-être à venir puisque selon son entraîneur, "il a une marge de progression énorme, notamment sur la possession de balle".Non content de marquer beaucoup de buts, il n'oublie pas non plus de faire jouer ses coéquipiers. Ainsi, il a offert samedi le troisième but à son compère Nicolas Pépé. "Je tente beaucoup, et j'ai aussi des partenaires qui me mettent en confiance et dans de bonnes conditions pour marquer des buts", affirme-t-il.en référence au rapide et insaisissable oiseau du dessin animé. A eux trois, ils ont inscrit 14 des 17 buts lillois cette saison. Cette année à Lille, "le danger peut venir de partout dans cette équipe, ce qui n'était pas vraiment le cas l'an dernier" a récemment estimé Christophe Galtier."Le coach insiste beaucoup sur le collectif et c'est bien pour nous", souligne Bamba, qui est très impliqué dans les tâches défensives. Ainsi, il est l'ailier qui a réalisé le plus d'interceptions en Ligue 1 cette saison.Quatre mois après avoir sauvé in extremis sa place dans l'élite à l'issue d'une saison cauchemardesque, le Losc est transfiguré.A l'entraînement, les joueurs travaillent mais semblent surtout s'amuser et prendre du plaisir."Il y a de la bonne humeur de partout" selon Christophe Galtier. Exit les "clans", place à des "bandes de potes", assure le technicien. Francilien comme Pépé, Ikoné ou encore Fodé Ballo-Touré, Bamba fait partie des ambianceurs du groupe nordiste, qui respire la joie cette année.Ainsi, à la fin des entraînements, plusieurs joueurs dont le trio "Bip Bip" participent à un jeu dont le perdant se fait copieusement chambrer et "caresser" la tête de manière très virile. "Il y a une belle bande de copains, et ça se ressent sur le terrain avec les bons résultats. Mais ce n'est que le début, on va continuer dans cette voie-là." Si lui et ses coéquipiers poursuivent sur leur lancée,