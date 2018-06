Ligue 1 : le calendrier de l’Amiens SC dévoilé pour la saison 2018-2019

Une grosse équipe en face ! Pour la reprise, l'Amiens SC affrontera l'Olympique lyonnais qui a terminé troisième au classement de la Ligue 1 cette année. Les amiénois joueront ce match de reprise à l'extérieur le 11 août. Le premier match à domicile, premier grand rendez-vous des supporters, sera contre Montpellier le samedi 18 août. Le derby face à Lille arrivera très rapidement, rendez-vous au stade de la Licorne le 15 septembre. Des dates qui peuvent toutefois évoluer en fonction des choix de programmation des diffuseurs de la Ligue 1.



Voici le calendrier 2018/2019 de l'Amiens SC pour sa deuxième saison de son histoire en @Ligue1Conforama !

Premier rendez-vous le 11 août face à l'@OL ✈️#AllezAmiens ⚪️⚫️ pic.twitter.com/mbL0s0Ju3g — Amiens SC (@AmiensSC) 7 juin 2018

Abonnement : des prix en hausse

[ABONNEMENT] Voici le tarif des abonnements pour la saison 2018/2019 !#AllezAmiens pic.twitter.com/k4ACOlETmk — Amiens SC (@AmiensSC) 31 mai 2018



Plus de monde au stade



Un budget augmenté

La campagne d’abonnement est ouverte. Sans surprise, les tarifs sont plus élevés. L’année dernière, il fallait compter entre 120 et 440 euros. Pour la saison 2018/2019, un supporter devra débourser entre 160 et 560 euros pour suivre les rencontres du club."L’année dernière l’augmentation liée au passage en Ligue 1 nous l’avions minorée parce qu’on savait qu’on était en plein travaux et qu’il n’y avait pas de protection au niveau de la pluie et du gel (…) cette année on rattrape le retard parce qu’on considère que tout le monde va être à l’abri. Le stade va être terminé fin août, mi-septembre", a expliqué Louis Mulazzi sur notre antenne. Le président délégué de l’Amiens SC a indiqué que la décision a été prise en se basant sur d’autres clubs de Ligue 1 "Angers et Dijon, on s’est aligné sur eux".La capacité du stade va augmenter. De 9500 personnes en moyenne cette année, le stade de la Licorne devrait recevoir 12 000 personnes minimum dans son enceinte pour la nouvelle saison.Selon le président délégué Louis Mulazzi, le budget devrait également s’accroître en passant de 28 à 30 millions d’euros.