Ligue 1 : un cas de Covid-19 à Rennes, le match contre le LOSC maintenu

Un cas à quelques heures de la reprise contre le LOSC

𝗟𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀



⚽ #LOSCSRFC

🆚 @staderennais

🏆 @Ligue1UberEats

🔎 1ère journée

⏰ 21h00

🏟 Stade Pierre Mauroy

— LOSC (@losclive) August 22, 2020

Le retour au Stade Pierre Mauroy

Le Stade rennais vient de révéler la présence d'un cas de Covid-19 au sein de son effectif. Un des joueurs du club a été testé positif, sans pour autant que son identité ne soit précisée.Celui-ci a été placé à l'isolement pour deux semaines, et "ne présente pas de symptômes". Dans un communiqué, le club précise "qu'aucun autre joueur, membre du staff ou salarié administratif proche du groupe n’a été testé positif" à l'heure actuelle.Cette annonce intervient alors que le Stade Rennais doit affronter ce samedi à 21 heures le LOSC, premier match de Ligue 1 depuis mars pour les deux clubs. Le LOSC a été averti par le club breton et aucune annulation ne semble à prévoir.En effet, un seul cas de Covid-19 ne contraint pas au report de la rencontre. La Ligue de football professionnel (LFP) a établi un protocole à ce sujet : à partir de quatre cas le virus est jugé circulant dans le club et la Commission Covid de la Ligue est amenée à statuer sur d'éventuels reports de rencontres.Les 4 cas de Covid-19 enregistrés au LOSC datent par ailleurs tous de plus de 14 jours et ne sont donc pas concernés par la mesure. Le dernier cas recensé chez les Dogues avait été révélé le 25 juillet dernier par Christophe Galtier. Le match initial d'ouverture de la saison 2020-2021 de Ligue 1 qui devait opposer Marseille à Saint-Étienne ce vendredi 21 août a notamment été reporté, sur décision de la LFP, après la présence de 4 cas au sein de l'effectif marseillais. Un cinquième cas a depuis été découvert. Le match est désormais prévu le 17 septembre.

Ce match marque également le retour des Dogues sur leur pelouse. Conformément aux règles sanitaires en vigueur, le nombre de places disponibles au stade sera limité à 5 000. Impossible pour les supporters de s'y rendre avec leur simple abonnement : seuls les tickets uniques achetés pour la rencontre seront valables.

Les abonnements seront remboursés au prorata du nombre de matchs à domicile qui n'ont pas pu être disputés avec l'ensemble des spectateurs accueillis.