Première défaite à domicile pour le LOSC face à Toulouse

Première défaite à domicile

Les conditions étaient pourtant bonnes.à domicile pour cette 19e journée de Ligue 1, ce samedi 22 décembre. Alors que les Lillois menaient le score à la mi-temps sur un but de(17e), les Nordistes se sont fait rattraper dès le début de la seconde période :et le Losc n'a pas réussi à remonter la pente.Lille a pourtant pris les choses en main dès le coup d'envoi et l'ouverture du score rapide (17e) en atteste.. Quelques minutes plus tard, Jonathan Ikoné est à deux doigts d'inscrire le but qui aurait distancé le TFC mais perd son duel avec le gardien toulousain (23e). La défense toulousaine a ensuite pris le pas.A la reprise, le Losc se met en difficulté en concédant un. Les Nordistes sont alors passés à l'offensive, mais un deuxième penalty (64e) clôt le score.déçoit supporters et joueurs, mais le Losc reste sur la deuxième marche du classement. Paris (loin) devant, Lyon tout juste derrière (deux points d'écart) alors que l'OL compte un match en moins. Sept mois après avoir arraché le maintien dans l'élite à l'issue d'une saison catastrophique, le Losc possède, soit presque le même total qu'à la fin de la saison dernière (38).Après les débuts en fanfare, notamment au Stade Pierre-Mauroy qui a vu les Dogues enchaîner six victoires consécutives,. Sur les huit dernières journées, le Losc n'a pris que neuf points. En cause, une défense moins solide qu'en début de compétition.