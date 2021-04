Ligue 1 : en s'imposant 2 à 1 face à Nîmes, le RC Lens retrouve la cinquième place et rêve plus que jamais d'Europe

Au terme de la rencontre face à Nîmes, le RC Lens s'impose 2 à 1 et retrouve la très convoitée cinquième place de Ligue 1, synonyme d'Europa League. Le calendrier des quatre dernières rencontres reste très chargé, puisque les Sang et Or vont affronter Paris, Monaco... et Lille.

Il fallait gagner face Nîmes, les Sang et or l’ont fait. Pourtant privés de nombreux joueurs titulaires en raison de blessures, de suspensions mais également du Covid-19, les lensois ont décroché leur quinzième victoire de la saison en s’imposant 2 à 1 face aux nîmois et récupèrent la très convoitée cinquième place du classement de Ligue 1, synonyme de qualification en Europa League.

📊 Découvrez les statistiques de #RCLNO ⤵️ pic.twitter.com/bjXtgcmEoe — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 25, 2021

Entrés dans le match dès les premières minutes de jeu, les joueurs du RC Lens ont fait la différence sur la première occasion avec un but d’Ignatus Ganago dès la 17ème. Quelques minutes plus tard pourtant, le latéral Issiaga Sylla a trop levé la jambe et a mis ses crampons dans le visage de Renaud Ripart. Sanctionné d’un carton rouge justifié, les lensois se sont retrouvés en infériorité numérique et le capitaine Gardois a quitté la pelouse avec le visage en sang.

(2-1) 76 : ⚽️ QUEL BUUUUUUUUUUUUUUT !! Magnifique ciseau de @MassadioHaidara qui reprend un corner de Mauricio !#RCLNO #rclens pic.twitter.com/y0jGMHXMoi — Racing Club de Lens (@RCLens) April 25, 2021

En début de seconde période, les nîmois sont revenus au score sur penalty. Lens a souffert, jusqu’à la 76 ème minute, lorsque Massadio Haidara a délivré son équipe avec une reprise acrobatique sur corner. Score final, 2 à 1 pour les lensois, et trois points cruciaux dans la dernière ligne droite.

Une cinquième place possible… mais un calendrier chargé

Une victoire qui permet désormais aux lensois de totaliser 56 points et de s’installer de nouveau à la cinquième place du classement, synonyme d’Europa League. Mais les adversaires directs des artésiens ne s’avouent pas vaincus pour autant. Après une victoire face à Reims vendredi dernier, Marseille n’est plus qu’à un point du RC Lens quand Rennes, actuellement 7ème, totalise 54 points.

Et la fin de la saison ne va pas être de tout repos. Avant le coup de sifflet final du championnat, les lensois doivent encore jouer quatre matchs. Et le calendrier est très chargé : déplacement à Paris la semaine prochaine, derby face au LOSC dans quinze jours, puis Bordeaux et enfin Monaco le 23 mai prochain. Soit trois matchs sur quatre face à des équipes qui se battent pour le titre, alors que l’OM ne prévoit plus d’affronter aucune équipe du Top 4.