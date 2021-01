Ligue 1 : Le Losc gagne face à Rennes et rejoint le PSG en tête du classement

C'était loin d'être évident, mais les Dogues ont été un bloc solide qui a su tenir face à Rennes en cette 21e journée de Ligue 1. Leur victoire 1 à 0 est un succès précieux qui permet aux hommes de Christophe Galtier de revenir à la hauteur du PSG.

Pendant la première mi-temps, l'équipe lilloise a été efficace contre une équipe rennaise qui manquait de rythme et de justesse technique. Le Canadien Jonathan David expliquait pendant la pause avoir réussi "à anticiper la déviation du gardien" pour marquer son but à la 16e minute et actait : "On est très solide défensivement."

𝘾'𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙪𝙨𝙚 !



Le LOSC mène (0-1) sur la pelouse du @staderennais grâce à un nouveau but de Jonathan David.



Il reste 4⃣5⃣ minutes aux Dogues pour aggraver la marque.



𝐐𝐮'𝐚𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 ?#SRFCLOSC pic.twitter.com/kVHMaftAzJ — LOSC (@losclive) January 24, 2021

A la reprise, les Rennais se sont montrés plus offensifs et ont pris, temporairement, le dessus sur les hommes de Christophe Galtier, sans pour autant marquer, même s'ils étaient omniprésents dans le camp des Dogues. Puis les forces se sont rééquilibrées, avec plusieurs tirs qui n'ont pas abouti.

Lille c’est toujours la même équipe : un gros bloc qui presse plus ou moins haut selon l’opposition et l’organisation adverse avec les 4 devant qui organisent et font le jeu offensivement et ça marche toujours aussi bien.#SRFCLOSC — Hugo (@DeMacedoHugo) January 24, 2021

Lille a repoussé ses limites. "On a eu plus d'occasions que Rennes pour marquer",a expliqué le capitaine José Fonte à la fin de la partie. Il compte bien garder la tête froide : "Dans notre tête, c'est match après match". Une belle opération pour le Losc qui occupe désormais la tête de classement de la ligue 1 avec le PSG.