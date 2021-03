Ligue 1 : le RC Lens a été accroché à domicile par Metz (2-2) mais peut continuer à rêver d'Europe

Le RC Lens et Metz se sont neutralisés. Alors que les deux promus rêvent d'Europe, ils se sont quittés sur un match nul, après une rencontre très plaisante à suivre. Lens manque l'occasion de passer devant Marseille à la cinquième place du classement, synonyme d'Europa League.

Lens avait pourtant bien débuté

Ce sont les Lensois qui ont ouvert les hostilités en premier. Sur un coup franc à 25m du but adverse, Jonathan Clauss lâche une frappe tendue. Le ballon est détourné par le mur messin et finit sa course au fond des filets de Caillard, le gardien de Metz (1-0, 13e). Un but qui venait récompenser un bon début de match, dominé par des Lensois appliqués et combatifs.

Pas de vainqueur entre le @RCLens et le @FCMetz malgré une rencontre très animée 💥



👀 Un coup d’œil sur les stats de la rencontre #RCLFCM pic.twitter.com/tf3caaUaP4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 14, 2021

Manque de maîtrise pour les Artésiens

Mais Lens a offert un cadeau à son adversaire. Dix minutes plus tard, Medina le défenseur artésien, manque de vigilance sur une passe de son coéquipier Baldé. Il ne parvient pas à contrôler le ballon et est contraint de faire faute sur un attaquant messin. Penalty logique et évitable, qui est parfaitement converti par Vagner (1-1, 27e).

Énergiques et aggressifs sur le pressing, les Lensois sont parvenus à reprendre le dessus. Fofana, excellent en début de rencontre, transperse les lignes adverses pour glisser un ballon parfaitement dosé à Kalimuendo, décalé sur le côté gauche. L'attaquant lensois centre fort et Cahuzac, le capitaine, reprend tranquillement au deuxième poteau (2-1, 36e).

Égalisation de Metz sur un but splendide

Mais Lens n'a jamais réussi à prendre le large et les Messins, sur leur première offensive en deuxième période, ont réussi à égaliser. Après un duel aérien, le ballon traîne devant la surface de réparation des Sang et Or. Les Lensois ne parviennent pas à se dégager et Delaine profite de ce cafouillage pour décocher une frappe limpide qui termine sa course dans la lucarne de Leca, impuissant (2-2, 57e).

Ensuite, Lens a poussé et aurait pu l'emporter en toute fin de rencontre si la tête rageuse de Cahuzac n'avait pas trouvé le poteau. Lens et Metz se partagent les points et peuvent continuer à rêver d'Europe. Les Artésiens sont sixième, avec 45 points.

Le récap' du match

A Lens (Stade Bollaert-Delelis):

Arbitre: F. Batta

Possession de balle:

Lens: 53 %

Metz: 47 %

Buts: Lens: Clauss (13), Cahuzac (36) / Metz: Vagner (27 s.p.), Delaine (57)

Avertissements:

Lens: Gradit (7), Haïdara (19), Medina (37), Fofana (86) / Metz: Vagner (37), Boye (50), Sarr (83)

Les équipes:

Lens: Leca - Gradit, Bade, Medina - Clauss (Michelin 84),

Cahuzac (cap), Doucore, Haïdara, Fofana - Kalimuendo-Muinga (Banza 70), Sotoca

(Kakuta 70)

Entraîneur: Franck Haise

Metz: Caillard - Boye (cap), Fofana, Bronn - Udol, Sarr, Delaine, Maiga, Pajot

- Boulaya, Vagner (Ambrose 76)

Entraîneur: Frédéric Antonetti