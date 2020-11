Ligue 1 : Lens fait match nul contre Reims (4-4) après un match de folie

8 buts et un suspense insoutenable, la rencontre entre Lens et Reims a dépassé toutes les attentes (4-4). Largement mené, le RCL a refait son retard en toute fin de match, en inscrivant deux buts dans les deux dernières minutes du temps règlementaire.

Lens a tout donné

Le RCL recule à la 11ème place du classement, avec deux matchs en retard

Il s'en est fallu de peu. Lens a failli réussir le retour de l'année, ce dimanche 8 novembre, lors de la dixième journée de Ligue 1. Mené 4-2 à l'entame du temps additionnel, le promu artésien a arraché le nul (4-4) face à Reims, avec deux buts de Florian Sotoca, dans les dernières secondes.Le RCL, dont les deux dernières rencontres avaient été reportées en raison de nombreux cas de coronavirus dans son effectif, a fait preuve d'une abnégation incroyable pour revenir au score. Les Sang et Or auraient même pu l'emporter sur un penalty, finalement annuléaprès visionnage de la vidéo.Jusqu'à ce dénouement fou, le joueur de Reims, Boulaye Dia avait pris toute la lumière, grâce à un doublé (54e, 81e) qui lui permet de prendre seul la tête des meilleurs buteurs du Championnat, devant Kylian Mbappé.Après un bon début de match et l'ouverture du score par Simon Banza (21e), Lens a payé cher ses erreurs défensives. Opportunistes, les Rémois ont percé la défense artésienne à quatre reprises, sans que les Lensois ne déméritent.Combatifs, les joueurs lensois n'ont pas semblé à court de rythme. Le RCL a même confisqué le ballon ce dimanche (63% de possession). Ils y ont cru jusqu'au bout et ont été récompensés en toute fin de match, grâce aux deux buts de Florian Sotoca. De quoi peut-être faire oublier les dernières semaines difficiles, marquées par des cas de Covid-19 au sein de l'équipe lensoise.Au classement, Lens recule à la 11ème place mais compte deux matchs en retard.