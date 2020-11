Ligue 1 : Lille concède sa première défaite de la saison face à Brest (3-2)

Une première mi-temps manquée

𝙁𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝



Longtemps malmenés, les Lillois ont trouvé les ressources pour inscrire 2 buts et trouver le poteau brestois en fin de match. Malheureusement insuffisant pour éviter leur 1ère défaite de la saison.



𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗲̂𝘃𝗲, 𝗱𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶𝘀. pic.twitter.com/emiHpUikat — LOSC (@losclive) November 8, 2020

Yilmaz encore décisif

Le LOSC laisse le PSG s'échapper au classement

Retour à la réalité pour le LOSC. Invaincu depuis le 16 février dernier, vainqueur jeudi sur la pelouse du Milan AC , le club nordiste s'est incliné face à Brest, ce dimanche 7 novembre. Battus trois buts à deux à l'extérieur, les joueurs de Christophe Galtier pourraient perdre leur deuxième place au classement, après dix journées de Ligue 1.Trois buts en une mi-temps. C'est trop, même lorsqu'on a des attaquants de grand talent comme le LOSC. Solides en défense et tranchants offensivement, ce sont les Brestois qui ont pris le dessus dès le début de match. Réalistes, les Bretons ont ouvert le score d'un but de la tête de Pierre-Gabriel (15e). Ils ont doublé la mise grâce à une demi-volée de Perraud (19e).Logiquement récompensé pour les efforts consentis, le Stade Brestois a inscrit un troisième but à la 42ème minute, sur un superbe lob de la tête de Cardona (3-0). Pendant 40 minutes, la défense lilloise a pris l'eau, une fragilité inhabituelle. Lors des neuf premières journées, les joueurs de Christophe Galtier n'avaient encaissé que quatre buts.Si Yusuf Yazici a été encensé après sa prestation exceptionnelle face au Milan AC (3-0), il faut aussi signaler l'importance de son compatriote turc Burak Yilmaz (35 ans). Toujours décisif, l'ancien joueur de Galatasaray a mené la révolte lilloise à Brest. Il a réduit la marque par deux fois, sur penalty d'abord (45e+3), puis d'une frappe déviée par un défenseur brestois (57e).Lille aurait pu égaliser en fin de match, mais la frappe de l'inévitable Yilmaz a heurté le poteau de Larsonneur, le gardien de Brest (90e).Ce revers fait les affaires du Paris SG (24 pts), victorieux de Rennes (3-0) samedi, qui prend le large en tête. Nice (17 pts) peut également en profiter en cas de succès contre Monaco, qui lui offrirait la deuxième place des Nordistes (19 pts).