Ligue 1 : Lille - Saint-Etienne promet un sacré duel entre Pépé et Khazri

Pépé, c'est le meilleur jour de L1 actuallement.

L'un des deux fera-t-il basculer la rencontre ? Au vu de leur début de saison tonitruant, les paris sont ouverts. Nicolas Pépé (Lille) face à Wahbi Khazri (Saint-Etienne), c'est un duel-choc pour un match au sommet samedi en L1 (17h00).

"Pépé, c'est le meilleur joueur de L1 actuellement", a lâché Luis Fernandez, ex-coach du PSG, entre autres, dans sa chronique sur beIN Sports. Avec déjà cinq buts et trois passes décisives, Pépé est effectivement l'un des joueurs les plus déterminants du moment.



Avec seize points en huit matchs, le LOSC réalise sa meilleure entame de saison depuis bien longtemps, quatre mois seulement après avoir sauvé in extremis sa place dans l'élite. L'international ivoirien est l'un des facteurs essentiels dans cette réussite.











Bien entouré

"Notre début de saison s'explique par le travail. Avec l'expérience qui est arrivée cet été, c'est plus facile pour nous. En plus, avec les victoires, la confiance vient un peu plus vite et on voit qu'on peut faire du beau jeu", soulignait l'insaisissable ailier après le succès face à Marseille dimanche (3-0).

Déjà grand artisan du maintien des Dogues la saison dernière (13 buts, 6 passes décisives), Pépé a poursuivi sur sa lancée depuis cet été. La grande différence avec l'an passé, c'est qu'il est désormais beaucoup mieux entouré. Ainsi, avec Jonathan Bamba (5 buts) et Jonathan Ikoné (1 but, 1 passe décisive), Pépé forme un redoutable trio surnommé "Bip Bip", en référence aux initiales et à la vitesse des trois éléments offensifs.



Dans le camp d'en face, la qualité ne manque pas non plus et Khazri, arrivé cet été en provenance de Rennes, en est la parfaite illustration. "Il est encore plus grand, il est redoutable", a salué Luis Fernandez. Avec trois buts inscrits lors des deux derniers matches, quatre au total cette saison, l'international tunisien est l'homme en forme des Verts.



Repositionnement gagnant

"Je suis satisfait de ce que je fais depuis un moment maintenant. Je suis surtout plus régulier et c'est ce que l'on me demandait. On va dire qu'entre la fin de saison avec Rennes, la Coupe du monde et les débuts à Saint-Etienne, ça se passe bien pour moi. J'ai l'impression d'être arrivé à maturité. Je suis plus efficace dans mon jeu, je me disperse moins, je vais à l'essentiel", estime le natif d'Ajaccio.Depuis quelques mois, Khazri est plus décisif qu'avant. Comme lors de ses derniers mois au Stade Rennais, à l'ASSE il évolue comme attaquant plutôt que milieu offensif,ce qui permet d'optimiser son duo avec l'autre créateur des Verts, Rémy Cabella.