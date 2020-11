Ligue 1 : le LOSC bute sur Lyon (1-1), le capitaine des Dogues José Fonte blessé à l’oeil droit et conduit à l’hôpital

"Lyon a bien défendu et nous on a manqué de créativité, d'agressivité. Il y a de la frustration et de la colère car parfois dans les matches difficiles il faut montrer plus de caractère, plus de tempérament." Christophe Galtier, entraineur du LOSC

José Fonte sur la touche face à l’AC Milan ?

À l'ouverture du score, d'une puissante frappe de l'extérieur de la surface, de Jonathan Bamba (22e), parfaitement servi par Burak Yilmaz, a répondu... l’égalisation contre son camp de leur coéquipier Zeki Celik (40e), qui a dévié dans ses propres filets un tir non cadré de Houssem Aouar (40e).Mais même en supériorité numérique et ultra-dominateurs après l'exclusion de Marcelo pour un second carton jaune (50e), les Nordistes ne sont pas parvenus à faire plier la défense lyonnaise, bien regroupée devant Anthony Lopes, plusieurs fois décisif.Toujours invaincu, le Losc (2e, 19 pts) laisse le PSG (21 pts) prendre seul la tête du Championnat. Lyon est 6e avec 14 points. Les Nordistes, frustrés, n'auront pas vraiment le temps de ruminer leur déception puisque dès jeudi ils iront défier l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic à San Siro en Ligue Europa avec pour objectif de conserver leur invincibilité.Le défenseur central et capitaine de Lille José Fonte, touché à l'oeil droit juste avant la mi-temps du match, a été conduit à l'hôpital, a révélé son entraîneur Christophe Galtier.Interrogé sur l'état de santé de l'international portugais, sorti dans le temps additionnel de la première période après avoir pris le doigt du Lyonnais Memphis Depay dans l'oeil, le technicien nordiste a répondu d'un ton grave et a semblé inquiet. "Il va mal, il a pris le doigt de Depay dans l'oeil et il l'a bien pris. A la mi-temps dans le vestiaire, il ne voyait plus de l'oeil droit donc il est à l’hôpital", a expliqué Galtier."J'ai revu les images et je ne pense pas que ce soit volontaire, qu'il y ait un mauvais geste de Memphis Depay", a précisé l'entraîneur lillois. Sur les images télé, après le contact entre les deux joueurs, on voit clairement Fonte dire en anglais aux soigneurs lillois "je n'arrive plus à voir".Une absence du défenseur portugais serait un gros coup dur pour le Losc, qui se. déplace jeudi sur la pelouse de l'AC Milan en Ligue Europa.