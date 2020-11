Ligue 1 : le Losc concède le nul face à Saint-Etienne, Christophe Galtier dénonce "une erreur manifeste d’arbitrage"

D'abord malmenés, les Dogues ont réagi, mais il a manqué ce petit quelque chose en plus ce soir pour l'emporter.



Prochaine étape jeudi, en @EuropaLeague, face au Sparta Prague, pour un match crucial dans la suite de la campagne européenne des Dogues 👊#ASSELOSC 1-1 | ⏱ 90'+5 pic.twitter.com/dyOWDNuO17 — LOSC (@losclive) November 29, 2020

Première période indigente

"Notre première période a été plus que moyenne par rapport à ce que nous avions préparé. Je considère que le penalty est une erreur manifeste d'arbitrage. Wahbi Khazri vient avec beaucoup d'expérience sur mon joueur Domagoj Bradaric. Avec la vidéo et des arbitres professionnels cela ne devrait pas se produire. Cela n'enlève rien à notre mauvaise première période mais c'est un fait de jeu important." Christophe Galtier, entraîneur du Losc

🎙 Christophe Galtier donne son analyse de la rencontre après #ASSELOSC.



Êtes-vous d'accord avec le coach lillois ? pic.twitter.com/8t9niSazeq — LOSC (@losclive) November 29, 2020

Ikoné égalise, André sur la barre

Vous ne verrez rien de plus beau que cette remise de Burak Yilmaz aujourd'hui ⭐#MondayMotivation #ASSELOSC pic.twitter.com/lcL6kkM6HW — LOSC (@losclive) November 30, 2020

Les Nordistes sont 2e ex-aequo avec Lyon, Monaco et Montpellier (23 pts) mais devant à la différence de buts, à deux longueurs du PSG.C'est la quatrième fois que les Lillois ne parviennent pas à s'imposer après avoir joué en Ligue Europa le jeudi précédent. Dans cette configuration, ils ont concédé au total trois résultats nuls pour une défaite à Brest (3-2).Pour tenter d'enrayer cette série, l'entraîneur des Dogues, Christophe Galtier, avait choisi d'opérer six changements dans son onze de départ par rapport au match contre l'AC Milan (1-1).Mais la première période a été indigente de la part des Nordistes qui ont été totalement inoffensifs avec aucun tir cadré notamment.Ce sont au contraire les Verts qui ont logiquement ouvert la marque par Wahbi Khazri, qui a marqué son premier but de la saison en transformant un penalty concédé pour une faute sur lui-même de Domagoj Bradaric.Auparavant, le gardien Mike Maignan a sauvé son équipe à plusieurs reprises même s'il a manqué d'être surpris sur un centre délivré de la droite par Khazri. Il a repoussé brillamment un tir terrible de Miguel Trauco et une tentative de Romain Hamouma.La seconde période a, en revanche, été tout à l'avantage de Lille qui a mérité d'égaliser par Jonathan Ikoné d'un tir du gauche après une déviation de la poitrine d'Yilmaz.Plusieurs actions du Losc ont d'ailleurs laissé penser que les Lillois pouvaient revenir à la marque, remis en selle par plusieurs ballons mal négociés par les Stéphanois.Une action de Luiz Araujo après une balle perdue par Zaydou Youssouf a été proche d’aboutir alors que le gardien Jessy Moulin a repoussé un bon coup franc de Burak Ylmaz.De son côté, une reprise de la tête de Benjamin André a heurté la barre transversale à la réception d'un corner de Isaac Lihadji, ultime avertissement pour l'ASSE.