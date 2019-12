Ligue 1 : le LOSC sort du podium après sa lourde défaite face à Monaco

Puis le LOSC chute du Rocher

"Une lourde défaite qui fait tache"

Tout partait pourtant très bien. Il y avait d'abord cette victoire en Coupe de la Ligue contre Monaco, mardi 17 décembre. Le LOSC avait corrigé l'AS Monaco d'un 3 - 0.Ce samedi 21, pour ce deuxième match au Rocher de la semaine, il y a eu l'ouverture du score par Victor Osimhen à la 13è minute. L'attaquant, dont la présence sur le terrain était incertaine à la suite d'un malaise , inscrit son 10è but en Ligue 1.Mais les Dogues ont fait face à un Monaco revigoré. Les ultras monégasques ont eu beau demander le départ du coach Leonardo Jardim, l'équipe, elle, n'a lâché ni le match, ni son entraîneur. A l'affût, Ben Yedder a récupéré un ballon et lancé Gelson Martins qui a égalisé en force (1-1, 23e).Puis, au cœur d'une première période intense, Aguilar, côté droit, a permis à Baldé de montrer (enfin) sa grinta. De la tête, il a devancé la défense lilloise pour battre Maignan (2-1, 29e).Lecomte a ensuite sauvé les siens à deux reprises : du pied devant Osimhen (45e), puis en se couchant parfaitement sur une tentative puissante de Bamba (45e+2).En deuxième période, Monaco est resté très concentré, sans donner l'opportunité à son adversaire de croire à un retour, et a fait briller Ben Yedder, meilleur buteur de L1 avec 13 réalisations à la mi-saison.D'abord, en renard des surfaces, il a récupéré le ballon relâché par Maignan sur une tête de Baldé et marqué (3-1, 53e). Puis sur un contre de Golovin, il a fusillé son coéquipier en équipe de France après une nouvelle passe décisive d'Aguilar (4-1, 65e).Monaco en démonstration, Jardim a pu jubiler et exploser de joie lorsque son capitaine Kamil Glik a clôturé la balade dans le temps additionnel (5-1, 90e+2).A la fin du match, l'entraîneur Christophe Galtier a regretté cette "lourde défaite qui fait tache après cette série de neuf matchs"."On était sur une bonne dynamique. C'est un score lourd. Monaco mérite sa victoire, on a concédé des buts évidemment évitables. On a manqué de détermination défensive, a-t-il déclaré, la mine déconfite. Ce qui m'interpelle, ce sont nos pertes de balle alors que nous menions 1-0 et que le match semblait partir assez bien pour nous. "En plus de faire mal au moral des troupes avant la trêve, la correction reçue par Monaco fait sortir le LOSC du podium de la Ligue 1. Les Dogues tombent à la quatrième place, derrière le Stade Rennais.