Ligue 1 : le LOSC et le Stade rennais se neutralisent (1-1)

Deux exclusions en 8 minutes

J’ai quand même regardé je suis tombé sur du MMA 🤦‍♂️ #LOSCSRFC pic.twitter.com/PLouKP9gw3 — Footballviee (@MehdiAdauom) August 22, 2020

Le LOSC en difficulté après la pause

Pour ses débuts en Ligue 1, Sven Botman a eu fort à faire. • © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Galtier plutôt satisfait de cette reprise malgré des regrets

🎙 La réaction de Christophe Galtier après le match nul des Dogues pour la première journée de @Ligue1UberEats contre le @staderennais (1-1) 👇 pic.twitter.com/w44mg143zB — LOSC (@losclive) August 22, 2020

Le LOSC n'a pas su s'imposer face aux Bretons. Pour leur retour en Ligue 1 les hommes de Christophe Galtier se content d'un match nul (1-1), dans une rencontre jouée à 10 contre 10 pendant la seconde période.Au terme d'une rencontre animée marquée par deux exclusions, une de part et d'autre, le Stade rennais, qui disputera la Ligue des champions, ont décroché un bon point sur la pelouse du LOSC, qui participera, lui, à la Ligue Europa.Malgré l'ouverture du score lilloise par Jonathan Bamba, les Rennais, qui avaient privé au printemps dernier les Lillois de la troisième place, synonyme de C1, ont toujours été menaçants et après avoir logiquement égalisé, ils auraient même pu s'imposer en fin de match avec un peu plus de réalisme.Pour cette première rencontre de la saison, Christophe Galtier a aligné un 4-2-3-1 et créé la surprise en titularisant Xeka au poste de milieu défensif et Renato Sanches en ailier droit, au détriment d'Isaac Lihadji, la pépite de 18 ans chipée à Marseille lors du mercato et qui avait joué toutes les rencontres de préparation.Julien Stéphan, lui, avait mis en place son habituel 4-3-3 avec un percutant trio offensif composé de Martin Terrier, Raphinha et M'Baye Niang.Le début de match a été très fermé et a consisté surtout en une bataille au milieu de terrain. Rennes s'est procuré les seules occasions avec deux frappes lointaines non cadrées de Faitout Maoussa (3) puis Raphinha (13).Le LOSC, bien pressé par les Bretons, a peiné à se montrer dangereux et n'a approché la surface rennaise que sur coup de pied arrêté lors de la première demi-heure.Le scenario de la rencontre a ensuite été chamboulé avec huit minutes de folie au cours desquelles deux cartons rouges ont été distribués et un but inscrit.Le latéral droit rennais Sacha Boey a été exclu après avoir essuyé ses crampons sur la tête de Reinildo en dégageant un ballon (35), tandis que le latéral gauche lillois est également rentré au vestiaire prématurément après un tacle à retardement sur Rafinha (43). Ces gestes ont fait réagir sur les réseaux sociaux.Mais entre-temps, Bamba avait ouvert le score pour les Dogues : sur une ouverture lumineuse de Xeka depuis la ligne médiane, l'ancien Stéphanois, à l'entrée de la surface, a enchaîné un contrôle du gauche et une frappe croisée du droit qu'Edouard Mendy n'a pu qu'effleurer (1-0, 40).Après la reprise, le Stade rennais a petit à petit pris l'ascendant sur le LOSC, notamment après le triple changement opéré peu après l'heure de jeu avec les entrées de Romain Del Castillo, Flavien Tait et surtout Eduardo Camavinga, étincelant, qui a changé la fin du match. Sven Botman a d'abord repoussé devant sa ligne une tête de Del Castillo (66) puis Camavinga a failli égaliser d'une reprise qui a flirté avec la barre transversale (69).La pépite bretonne est finalement récompensé dans la foulée: sur un corner, il dévie le ballon au premier poteau et permet à son capitaine Da Silva d'égaliser du bout du pied (1-1, 74).Rennes a poussé en fin de rencontre et n'est pas passé loin de la victoire, à l'image de cette frappe sur le poteau de Terrier (85).L'entraîneur des Dogues tire un bilan nuancé de ce premier match : "Sur la première période, on a marqué un beau but sur notre temps fort. J'ai trouvé notre première période intéressante."Une ouverture du score qui cache une seconde période plus complexe : "On a beaucoup souffert lors de la seconde période. La déception, c'est le match nul, mais surtout d'avoir pris ce carton rouge. On a eu souvent le monopole assez haut mais on s'est créé très peu de situations mais c'est un peu normal, il y a des automatismes à trouver et l'adversaire était Rennes."Prochain match pour les Lillois dimanche prochain, le 30 août, contre Reims.